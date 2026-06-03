Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε χρήσιμες οδηγίες στους φίλους της ενόψει του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Έφτασε η ώρα για την έναρξη των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2) στο ΣΕΦ για το Game 1. Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ για τον πρώτο, αλλά και τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε χρήσιμες οδηγίες στον κόσμο της που θα βρεθεί απόψε στο ΣΕΦ για το μεγάλο ματς.

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