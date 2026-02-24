Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μέσω ανάρτησής του στα social media, απάντησε για τις φήμες που υπάρχουν γύρω από το όνομά του για συμφωνία με την Μπαρτσελόνα.

Μετά τη διάψευση του Μίσκο Ραζνάτοβιτς για το δημοσίευμα που έχει να κάνει για συμφωνία του Σίλβεν Φρανσίσκο με την Μπαρτσελόνα, ο Γάλλος γκαρντ απάντησε με τη σειρά του, αναφέροντας πως είναι «Fake news».

Συγκεκριμένα ο πρώην άσσος του Περιστερίου μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ανάρτησε το σχετικό δημοσίευμα που αφορά τον ίδιο για πως έχει έρθει σε συμφωνία με τον ισπανικό σύλλογο, γράφοντας χαρακτηριστικά «Fake news». Ο παίκτης της Ζάλγκιρις ήταν κατηγορηματικός και με αυτή του την κίνηση, θέλησε να διαψεύσει κάθε φήμη που αφορά τον ίδιο.

Ο βραχύσωμος γκαρντ διανύει την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του, μετρώντας μ.ο 16.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ ανά παιχνίδι.

Θυμίζουμε στην υπόθεση έχει εμπλακεί και ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος είχε απαντήσει λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ατελείωτη ιστορία με ψευδείς πληροφορίες, που ξεκίνησε με το Ομπστ- Ντουμπάι και συνεχίστηκε με το Ναβάρο-Μπάγερν………Ας δούμε ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη μεταγραφή από τον enimaginando», έγραψε ο Ραζνάτοβιτς.

Και κάπου εκεί απάντησε το ισπανικό Μέσο, γράφοντας: «Πρώτα μάθε να διαβάζεις. Και μετά, να σέβεσαι».