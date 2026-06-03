Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 με τα πρώτα μεταγραφικά νέα των ομάδων της Superleague.

Αργότερα στις 18:00 (ΕΡΤ2) θα πραγματοποιηθεί το Γκαλά Φιλοθέης Γυναικών, ενώ στις 20:00 (Cosmote Sport 5) η Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο των ημιτελικών της τουρκικής λίγκας. Την ίδια ώρα η Βαλένθια θα φιλοξενήσει τη Μπιλμπάο (Cosmote Sport 8) και στις 22:00 η Μπασκόνια τη Μπανταλόνα (Cosmote Sport 7).

Ακόμη, στις 21:00 (ΕΡΤ2) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα ξεκινήσει ο πρώτος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, με τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, να αναμετριέται με τον Παναθηναϊκό, με στόχο την τελευταία κούπα της σεζόν. Φυσικά μετά το τέλος του παιχνιδιού συντονιζόμαστε όλοι στο Gazzetta και το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τον αγώνα στο φαληρικό στάδιο.

Τέλος στο ποδοσφαίρο, στο πλάισιο των φιλικών προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ολλανδία θα κοντραριστεί με την Αλγερία (21:45, Nova Sports Start) και το Λουξεμβούργο με την Ιταλία (21:45, Nova Sports Prime).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας