Βαθμολογία EuroLeague: Έτσι διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Ολυμπιακού κόντα στη Μονακό
O Ολυμπιακός δεν τα καταφέρε απέναντι στη Μονακό στο Μόντε Κάρλο. Δείτε πως διαμορφώθηκε η κατάταξη της EuroLeague.
Η Μονακό των εννιά παικτών επικράτησε του Ολυμπιακού με 81-80 για την 31η αγωνιστική της regular season, σημειώνοντας μόλις τη δεύτερη νίκη της στους τελευταίους εννιά αγώνες στη EuroLeague, μολονότι έκλεισε τον αγώνα χωρίς τον Μάικ Τζέιμς.
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Βαλένθια 20-10
- Ολυμπιακός 20-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ζάλγκιρις 17-13
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Μονακό 17-14
- Παναθηναϊκός 16-14
- Ντουμπάι 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-17
- Μπάγερν Μονάχου 13-17
- Παρί 11-19
- Παρτίζαν 9-20
- Μπασκόνια 9-21
- Αναντολού Εφές 9-21
- Βιλερμπάν 8-22
Εκκρεμούν
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ
- Παρτίζαν-Ντουμπάι
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
H 31η αγωνιστική
Τετάρτη 11 Μαρτίου
- 21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου
- Ντουμπάι-Μπασκόνια
- Μονακό-Ολυμπιακός 81-80
- 22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
- 21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
- 22:00 Παρί-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13 Μαρτίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ
@Photo credits: eurokinissi
