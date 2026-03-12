O Ολυμπιακός δεν τα καταφέρε απέναντι στη Μονακό στο Μόντε Κάρλο. Δείτε πως διαμορφώθηκε η κατάταξη της EuroLeague.

Η Μονακό των εννιά παικτών επικράτησε του Ολυμπιακού με 81-80 για την 31η αγωνιστική της regular season, σημειώνοντας μόλις τη δεύτερη νίκη της στους τελευταίους εννιά αγώνες στη EuroLeague, μολονότι έκλεισε τον αγώνα χωρίς τον Μάικ Τζέιμς.

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-7 Βαλένθια 20-10 Ολυμπιακός 20-11 Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ζάλγκιρις 17-13 Ερυθρός Αστέρας 17-13 Μπαρτσελόνα 17-13 Μονακό 17-14 Παναθηναϊκός 16-14 Ντουμπάι 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 15-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-17 Μπάγερν Μονάχου 13-17 Παρί 11-19 Παρτίζαν 9-20 Μπασκόνια 9-21 Αναντολού Εφές 9-21 Βιλερμπάν 8-22

Εκκρεμούν

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρτίζαν-Ντουμπάι

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

H 31η αγωνιστική

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Ντουμπάι-Μπασκόνια

Μονακό-Ολυμπιακός 81-80

22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου