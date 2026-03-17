Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έφτιαξε ένα εντυπωσιακό promo video για το ματς με τη Φενέρ στο ΣΕΦ (21:15)

Μεγάλο ματς στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ σε ματς εξ αναβολής (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θέλει να πλησιάσει στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Οι Πειραιώτες είναι στο 20-11, ενώ η ομάδα του Σάρας βρίσκεται στο 22-8 και είναι πρώτη.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημιούργησε ένα εντυπωσιακό promo video για τη μάχη με την ομάδα του Σάρας, όπου ξεχωρίζει το γήπεδο των Πειραιωτών, ενώ την παράσταση κλέβει στα γραφικά ένα λιοντάρι και ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει στο κλίμα τον κόσμο του και αν κρίνουμε από το video, το αποτέλεσμα είνα εντυπωσιακό στην αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης.