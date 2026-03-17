Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό promo video για τη μάχη με τη Φενέρ
Μεγάλο ματς στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ σε ματς εξ αναβολής (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θέλει να πλησιάσει στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Οι Πειραιώτες είναι στο 20-11, ενώ η ομάδα του Σάρας βρίσκεται στο 22-8 και είναι πρώτη.
Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημιούργησε ένα εντυπωσιακό promo video για τη μάχη με την ομάδα του Σάρας, όπου ξεχωρίζει το γήπεδο των Πειραιωτών, ενώ την παράσταση κλέβει στα γραφικά ένα λιοντάρι και ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει στο κλίμα τον κόσμο του και αν κρίνουμε από το video, το αποτέλεσμα είνα εντυπωσιακό στην αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης.
⚪ 🔴 This is our house. This is our time.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 17, 2026
🏀 Olympiacos 🆚 Fenerbahce
🗓️ March 17 | 🕖 21:15
📍 Peace & Friendship Stadium
Stand with us. Be loud. Fight together. 🔥
Sold Out 🎟️ #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/GwFAQAMu0k
