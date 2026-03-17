Δείτε τις πιθανότητες να προκύψει «εμφύλιος» Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στα playoffs της Εuroleague.

Σιγά-σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της regular season και γίνεται μάχη για πλεονέκτημα έδρας, πρώτη εξάδα και play in. Ο Ολυμπιακός παλεύει για να είναι στην πρώτη τετράδα και να πάρει πλεονέκτημα έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι πιο πίσω και αρχικά θέλει να κλειδώσει τη θέση του στην 10άδα και στη συνέχεια να ψάξει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για να προλάβει την εξάδα που οδηγεί στα playoffs.

Yπάρχει και το σενάριο να οδηγηθούμε σε μάχη αιωνίων στα playoffs, με το Chat GPT να βγάζει τις πιθανότητες μιας τέτοιας συνάντησης. Δεν έχουν παίξει ποτέ μέχρι σήμερα σε playoffs της Euroleague.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Εξ αναβολής (17/3, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρ

32η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια

(19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια 33η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός

35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός

(03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός

(09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

32η αγωνιστική (20/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας

(20/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 33η αγωνιστική (24/03, 20:30): Dubai BC - Παναθηναϊκός

34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό

(27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό 35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός

36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός

(07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός

38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές

Οι πιθανότητες σύμφωνα με το Chat GPT

Να μπουν playoffs

Ολυμπιακός: 90%

Παναθηναϊκός: 55–65%

Και οι δύο στην 8άδα: 50–60%

Πιθανό ρεκόρ Ολυμπιακού με βάση το πρόγραμμα

Σίγουρες νίκες: 3

Oλυμπιακός-Μπασκόνια, Βιλερμπάν-Ολυμπιακός, Oλυμπιακός-Μιλάνο,

Ντέρμπι: 4 ματς

Ολυμπιακός-Φενέρ, Χάποελ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Ρεάλ, Βιλερμπάν -Ολυμπιακός

5–2 ή 4–3

Τελική θέση Ολυμπιακού

2ος–3ος (το πιθανότερο)

Πιθανό ρεκόρ Παναθηναϊκού με βάση το πρόγραμμα

Σίγουρες νίκες: 2

Παναθηναϊκός-Μονακό, Παναθηναϊκός-Εφές

Ντέρμπι: 5 ματς

Παναθηναϊκός-Ερυθρός, Ντουμπάι-Παναθηναϊκός, Χάποελ-Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός, Βαλένθια-Παναθηναϊκός,

3–4 ή 4–3

Τελική θέση Παναθηναϊκού

7ος–9ος

πιο πιθανό: 7ος ή 8ος (μέσω play-in)