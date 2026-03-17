Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα της μεταγραφικής αγοράς για το καλοκαίρι, ωστόσο ο ίδιος έχει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ.

Παρότι υπάρχουν ήδη ομάδες της Euroleague από το κορυφαίο επίπεδο που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Γάλλος γκαρντ που αποτελεί ίσως το πιο hot όνομα για το φετινό καλοκαίρι έχει άλλο πράγμα στο μυαλό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta προτεραιότητα του Σιλβέν Φρανσίσκο είναι να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ, όπου φαίνεται πως παρακολουθείται στενά από κάποιες ομάδες και τον ίδιο τον συναρπάζει αυτή η ιδέα.

Άλλωστε, έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν να αναζητήσει ένα συμβόλαιο στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ χωρίς όμως επιτυχία. Τώρα, φαίνεται πως ωρίμασαν οι συνθήκες και ο 29χρονος Γάλλος είναι πιο έτοιμος από ποτέ για να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση.

Τη φετινή σεζόν πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με την Ζάλγκιρις έχοντας σε 31 παιχνίδια της Euroleague 17 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ, 6.4 ασίστ και 0.9 κλεψίματα.

Οι επιδόσεις του αυτές άλλωστε αποτέλεσαν και τον λόγο που η Μπαρτσελόνα έσπευσε πολύ νωρίς να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του. Υπήρξαν ήδη επαφές, παρότι γενικότερα η οικονομική πολιτική της Καταλανικής ομάδας δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλες υπερβάσεις με τον ίδιο να μην απαντά.

Όπως επίσης σε δηλώσεις του είχε αναφερθεί και στο ενδιαφέρον που γνωρίζει ο ίδιος πως έχουν εκδηλώσει οι δυο πανίσχυρες ελληνικές ομάδες (Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός) για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα του Σιλβέν Φρανσίσκο είναι να εξαντλήσει τα περιθώρια για ένα καλό συμβόλαιο στο ΝΒΑ και αν δεν τα καταφέρει, μόνο τότε θα μελετήσει τις προτάσεις που θα έχει από την Euroleague.