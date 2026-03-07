Παρτίζαν: Χάνει τον Γουάσινγκτον για τις επόμενες εβδομάδες
Η Παρτίζαν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ντουέιν Γουάσινγκτον, εξηγώντας ότι ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, ο Γουάσινγκτον ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Έτσι, θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.
Φέτος ο 26χρονος γκαρντ μετράει 14.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 23 συμμετοχές στη EuroLeague. Η Παρτίζαν έχει μπροστά της τον εκτός έδρας αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια (11/3, 21:45), για την 31η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Duejn Vašington van stroja zbog povrede lista.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 7, 2026
Košarkaš Partizana Mozzart Bet Duejn Vašington, doživeo je povredu mišića u gornjem delu lista i biće u narednih nekoliko nedelja van tima.
Nakon što je tokom jučerašnjeg treninga prijavio bol, medicinski tim je uputio igrača na… pic.twitter.com/jFcdKYZrg3
