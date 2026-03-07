Η Παρτίζαν ενημέρωσε ότι ο Ντουέιν Γουάσινγκτον ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Η Παρτίζαν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ντουέιν Γουάσινγκτον, εξηγώντας ότι ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, ο Γουάσινγκτον ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Έτσι, θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Φέτος ο 26χρονος γκαρντ μετράει 14.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 23 συμμετοχές στη EuroLeague. Η Παρτίζαν έχει μπροστά της τον εκτός έδρας αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια (11/3, 21:45), για την 31η αγωνιστική της διοργάνωσης.