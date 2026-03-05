Πάσπαλι στο Gazzetta: «Αυτή είναι η αλήθεια για τις χαμένες βολές, μου άλλαξαν όλη την καριέρα»

- Τώρα είσαι ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει τα πράγματα στην Παρτίζαν μετά και την αποχώρηση των Ομπράντοβιτς και Σάβιτς. Πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή το έργο και η αποστολή που έχεις αναλάβει;

«Τώρα που μιλάμε, ύστερα από δύο μήνες, τώρα είναι κάπως πιο σταθερά τα πράγματα. Όμως δύο μήνες τώρα έγιναν πολλά. Η αποχώρηση του Ζέλικο έκανε αρκετή ζημιά. Και στην Παρτίζαν και στον Ζέλικο. Δεν το περίμενε κανείς. Και βεβαίως η περίοδος μετά την αποχώρηση του Ζέλικο ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ ήμουν κάποιος που ο σύλλογος αποφάσισε να φέρει πίσω σε μια δύσκολη στιγμή. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνέλθουμε. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία και λύνεις κάθε μέρα. Προχωράμε βήμα-βήμα. Όπως λέει και ο προπονητής για το γήπεδο, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς εκτός γηπέδου.

- Πώς βίωσες την κατάσταση με τη Μπάγερν, όταν οι οπαδοί της ίδιας ομάδας γιουχάρισαν την ομάδα τους;

«Ήταν άσχημο. Δεν είναι ωραίο να το ζεις αυτό. Μεγάλη έκπληξη που το έζησαν. Νομίζω ότι δεν θα ξαναγίνει πια. Αλλά κάποια πράγματα δεν δεν μπορείς να τα ελέγξεις και δεν έχουν σχέση με το μπάσκετ. Τώρα είναι κάπως καλύτερα, αλλά συνδέονται με πολιτικά θέματα που υπάρχουν στη χώρα. Ζούμε σε μια χώρα όπου η πολιτική μπαίνει παντού και αλλάζει ζωές και καταστάσεις. Οι φίλαθλοι έχουν χωριστεί σε αυτούς που καταλαβαίνουν και σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Εμείς όμως μπορούμε να ελέγξουμε μόνο το μπάσκετ. Από εκεί ξεκινάμε.

- Επικοινώνησες καθόλου με τον Ζέλικο μετά την επιστροφή σου;

«Ναι, τον πήρα τηλέφωνο λίγες μέρες αφού ήρθα. Δεν έχουμε συναντηθεί από κοντά, αλλά ήταν από τους πρώτους ανθρώπους με τους οποίους ήθελα να μιλήσω. Ήθελα να ακούσω από πρώτο χέρι τι είχε συμβεί και γιατί τα πράγματα έφτασαν σε αυτό το σημείο.»

- Βάσει και της εμπειρίας σου, ποιος είναι ο άμεσος στόχος για την ομάδα;

«Πριν από δύο μήνες η κατάσταση δεν ήταν καλή. Το πρώτο που θέλουμε είναι να παίζουμε καλό μπάσκετ. Στην EuroLeague ίσως έχουμε αργήσει, αλλά έχουμε ακόμη κάποια παιχνίδια για να το προσπαθήσουμε. Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για συγκεκριμένο στόχο. Στόχος μας είναι η Aba Liga. Θέλουμε να τελειώσουμε τη σεζόν με αξιοπρέπεια. Αν το πετύχουμε, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό μέσα στις συνθήκες. Η ομάδα πιθανόν θα χρειαστεί πολλές αλλαγές στο μέλλον. Αυτό όμως είναι δουλειά για το καλοκαίρι.»

- Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της Euroleague. Έχεις παίξει σε playoffs, σε Final Four και αν σου έλεγα να κάνεις μια πρόβλεψη για το φετινό Final Four, τι θα επέλεγες;

«Η φετινή σεζόν έχει πολλές εκπλήξεις και θα υπάρξουν κι άλλες. Από την πρώτη έως τη δέκατη θέση η διαφορά είναι δύο ή τρεις νίκες. Η Μονακό είχε προβλήματα. Η Χάποελ Τελ Αβίβ επίσης έχει κάποια θέματα τώρα γιατί έχουν πολλούς παίκτες και πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Μου φαίνεται ότι αυτό γίνεται και στον Παναθηναϊκό. Λέω για ομάδες που βρίσκονται σε κάποια κρίση. Ομάδες που έρχονται από πίσω όπως εμείς και η Μπάγερν, αρχίζουμε κάπως να στρώνουμε. Ο Ολυμπιακός πάει σταθερά πολύ καλά. Η Φενέρμπαχτσε έχει βελτιωθεί και φαίνεται πιο σταθερή από πέρσι. Και έχει την καλύτερη ομάδα. Και πολύ καλή ομάδα ο Ερυθρός Αστέρας που μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Μπορεί να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη. Από εκεί και πέρα από 1η έως και 10η θέση η διαφορά είναι 2-3 νίκες.»

- Το προσωπικό στοίχημα του Ζάρκο Πάσπαλι στην Παρτίζαν; Ποιο είναι;

«Να κάνω όνομα. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι είμαι κάποιος σπουδαίος GM. Είναι πολλά τα πράγματα και πολύ περίπλοκη η θέση. Δεν το έχω ξανακάνει. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ. Και σιγά-σιγά με τον σεβασμό από τους παίκτες και τον προπονητή, να κάνουμε κάτι καλό. Να παίξουμε καλό μπάσκετ.»

- Δεν είναι λίγο περίεργο όμως δύο πρώην συμπαίκτες να έχουν σχεδόν ίδιο πόστο στους αιώνιους της Σερβίας; Και αναφέρομαι σε εσένα και στον Μίλαν Τόμιτς στον Ερυθρό Αστέρα.

«Ναι είναι, αλλά να σου πω κάτι; Το έχουν κάνει αυτά τα παιδιά και το γνωρίζουν το αντικείμενο. Ο Μίλαν ήταν προπονητής, ήταν μάνατζερ, βοηθός προπονητής, αλλά εγώ τώρα ξεκινάω να μάθω ποια είναι η θέση μου και πώς λειτουργεί το σύστημα. Εντάξει όμως, είμαστε μεγάλοι και θα τα πάμε καλά»