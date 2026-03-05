Η Παρτίζαν μέσω ανακοίνωσης, ενημέρωσε πως το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου, αντί στις 12 όπου ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Το παιχνίδι της Παρτίζαν με τη Βίρτους ενόψει της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για τις 12 Μαρτίου μεταφέρθηκε για τις 11/03, με τη σέρβικη ομάδα να κάνει ανακοίνωση λέγοντας πως δεν είχε τη συγκατάθεσή της αυτή η αλλαγή.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος του Βελιγραδίου μέσω ενημέρωσης, ανέφερε πως το ματς μεταφέρθηκε μία μέρα πριν, έπειτα από υπόδειξη της ιταλικής αστυνομίας, λόγω της αναμέτρησης της Μπολόνια με τη Ρόμα για το Europa League

Το πρόβλημα της ομάδας του Ζοάν Πεναρόγια είναι πως δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της για την απρόσμενη εξέλιξη και αντιμετωπίζουν θέματα που αφορούν το τσάρτερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Κατόπιν αιτήματος της ιταλικής αστυνομίας, με την έγκριση της EuroLeague και της Βίρτους, και χωρίς τη συγκατάθεση της Παρτίζαν ο αγώνας εναντίον της Βίρτους στη Μπολόνια θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, η Παρτίζαν έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της EuroLeaugue ότι ο αγώνας της 31ης αγωνιστικής του ελίτ ευρωπαϊκού διαγωνισμού μεταξύ της Βίρτους και της Παρτίζαν θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου από τις 20:30 στη Μπολόνια, και όχι μια μέρα αργότερα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με την κανονική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες της Euroleague, για οποιαδήποτε μετακίνηση που πραγματοποιείται περισσότερο από 15 ημέρες πριν από την έναρξη του αγώνα, απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο συλλόγων, κάτι που δεν συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Ωστόσο, μετά την παρέμβαση της ιταλικής αστυνομίας στη Μπολόνια, η οποία εξέφρασε τους λόγους ανησυχίας της λόγω δύο σημαντικών διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων (12.03. Europa League, Μπολόνια – Ρόμα) την ίδια ημέρα, και την επιμονή της για αναπρογραμματισμό του αγώνα, η Euroleague αποφάσισε να διεξαχθεί ο αγώνας 24 ώρες νωρίτερα, παρά την αντίθεση της Παρτίζαν.

Επιπλέον, η αστυνομία, σε επιστολή της με ημερομηνία 2 Μαρτίου, επέμεινε σε αυστηρούς ελέγχους και στην απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων σε όλους όσους δεν έχουν ιταλική υπηκοότητα. Καθώς η απόφαση αυτή ελήφθη πολύ αργά, οι ασπρόμαυροι κατάφεραν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ισχύει για τους επιβάτες της πτήσης τσάρτερ της Παρτίζαν, οι οποίοι θα αντιμετωπιστούν ως εξαίρεση.

Με αυτή την απόφαση, η Παρτίζαν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τετελεσμένο γεγονός και μια μεγάλη λογιστική πρόκληση που επηρεάζει και τους οπαδούς της.

Η πτήση τσάρτερ προς τη Μπολόνια θα μεταφερθεί μια μέρα νωρίτερα και οι οπαδοί έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το ταξίδι με επιστροφή των εξόδων που έχουν καταβάλει μέσω του πρακτορείου με το οποίο ο σύλλογος πραγματοποιεί αυτό το ταξίδι.

Αν και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη νέα κατάσταση, ο σύλλογος ζητά την κατανόηση των οπαδών και εκφράζει τη μεγάλη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση στην οποία έχουν εκτεθεί.

Ταυτόχρονα, η Παρτίζαν προτρέπει τους οπαδούς να μην προσπαθήσουν να έρθουν στον αγώνα με δική τους πρωτοβουλία και να αγοράσουν εισιτήρια με οποιονδήποτε εναλλακτικό τρόπο, καθώς η αστυνομία θα επιμείνει σε εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους.

Δυστυχώς, λόγω μιας παρεξήγησης εκ μέρους των αρχών, ο αγώνας μεταξύ των δύο πρώην πρωταθλητών Ευρώπης μετατράπηκε σε ένα λογιστικό πρόβλημα, αντί να είναι μια γιορτή μπάσκετ για τους ντόπιους και τους επισκέπτες οπαδούς στην πόλη του μπάσκετ της Μπολόνια».