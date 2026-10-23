H Παρτίζαν δεν σταματά να ενισχύεται και έκανε δικό της τον Ρόμπερτ Φρανκς.

Συνεχίζει την ενίσχυση της η ομάδα από τη Σερβία. Η Παρτίζαν που επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στο ντέρμπι της Euroleague, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόμπερτ Φρανκς.

Τις τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε στην Ιαπωνία και την Κίνα, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα των Μάτζικ. Στους Ρόμποτς της Ιαπωνίας είχε 17.1 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ.

O Φρανκς αγωνίζεται στη θέση του power forward και είναι 29 ετών. Θα δώσει λύσεις στη ρακέτα της ομάδας του Πενιαρόγια.