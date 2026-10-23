Παρτίζαν: Πήρε Φρανκς
Συνεχίζει την ενίσχυση της η ομάδα από τη Σερβία. Η Παρτίζαν που επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στο ντέρμπι της Euroleague, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόμπερτ Φρανκς.
Τις τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε στην Ιαπωνία και την Κίνα, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα των Μάτζικ. Στους Ρόμποτς της Ιαπωνίας είχε 17.1 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ.
O Φρανκς αγωνίζεται στη θέση του power forward και είναι 29 ετών. Θα δώσει λύσεις στη ρακέτα της ομάδας του Πενιαρόγια.
Yes, Belgrade.📍Robert Frenks je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet! Američki krilni centar Robert Frenks, novo je pojačanje crno-belih. Dvestajedan centimetar visoki košarkaš, rođen je 1996. godine u Sijetlu, a nakon studija na Vašington Stejt Univerzitetu, svoju profesionalnu karijeru je započeo 2019. godine. Igrajući za razvojne timove Šarlota, Sakramenta i Orlanda, stigao je i do NBA lige, gde je 2021. godine igrao za Orlando Medžik. Iste godine, Frenks je sa razvojnim timom Orlanda postao šampion G lige. Kasnije, novi krilni centar crno-belih je igrao za Brizbejn i Adelaidu u Australiji, izraelski Hapoel Gilat, Nagoju i Ibaraki u Japanu, kao i Nandžing u Kini, odakle i stiže u Partizan Mozzart Bet. 🔗 https://t.co/zCZLsxI2Fd— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.