Γιαννακόπουλος: «Τα "διώξε αυτόν και εκείνον" αλλού! Δεν παίζουμε καλά, αλλά θα παίξουμε και θα παρουμε την κούπα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με μήνυμά του στο Instagram, εξήγησε πως ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει και θα κατακτήσει τη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην 11η συνεχόμενη ήττα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη EuroLeague, με τους «πράσινους» να υποχωρούν στην 10η θέση της κατάταξης.

Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα στη regular season για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με τον Παναθηναϊκό να αφαιρεί το λάβαρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στη Θεσσαλονίκη, που απεικόνιζε τον νυν πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με μήνυμά του στο Instagram, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιώσει την εικόνα του και, στο τέλος, θα πανηγυρίσει τον τίτλο.

«Ως συνήθως μετά από ήττες θα μιλήσω εγώ, μετά από νίκες δεν χρειάζεται, μιλάνε άλλοι. Να τα ξαναπούμε γιατί μάλλον τα έχουμε ξεχάσει. Με την προστακτική δεν τα πάω καλά. Την προστακτική αλλού. Δεύτερον: Διώξε αυτόν, διώξε εκείνον, διώξε τον άλλον σε ανθρώπους που έχουν φέρει τη Euroleague και σε έχουν πάει στο Final Four, αυτά αλλού. Ναι ρε! Δεν παίζουμε καλά! Αλλά θα παίξουμε καλά! Και να μην παίξουμε καλά, δεν στηρίζετε; Αλλά και καλά θα παίξουμε και την κούπα θα πάρουμε! Θα είναι για τους Παναθηναϊκούς μόνο!» ήταν το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της «πράσινης» ΚΑΕ.