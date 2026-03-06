Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με υπόνοιες!
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό του instagram, άφησε υπόνοιες για το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανεβάζει story κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΚΑΕ, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, άφησε υπόνοιες, καθώς ανέβασε ένα μήνυμα στα σέρβικα, που αναφέρει «Ντροπή σου».
Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:
«Sram te bilo»
@Photo credits: INTIME
