Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό του instagram, άφησε υπόνοιες για το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανεβάζει story κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΚΑΕ, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, άφησε υπόνοιες, καθώς ανέβασε ένα μήνυμα στα σέρβικα, που αναφέρει «Ντροπή σου».

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Sram te bilo»