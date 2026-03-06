Η στιγμή που αποκαθηλώνεται το λάβαρο του Μποντιρόγκα, το βίντεο του Gazzetta!
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, η «πράσινη» ΚΑΕ αποφάσισε να κατεβάσει από το Telekom Center, το λάβαρο που φαίνεται ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.
Συγκεκριμένα όταν το... τριφύλλι είχε σηκώσει το 2ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του στη Θεσσαλονίκη, είχε ανεβάσει στον ουρανό του γηπέδου του ΟΑΚΑ ένα λάβαρο που αποτυπώνεται το πρόσωπο του Μποντιρόγκα που σηκώνει το τρόπαιο.
Μετά από ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός το συγκεκριμένο λάβαρο κατέβηκε από την οροφή του T-Center, όπου φαίνεται ο πρόεδρος της EuroLeague.
Η απόφαση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Από το ημίχρονο κιόλας του ντέρμπι και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν να κατεβάσουν από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα» ανέφερε η σχετική ενημέρωση της πράσινης ΚΑΕ.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
☘️ Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε στο ημίχρονο του ντέρμπι στο ΣΕΦ να... κατεβάσει το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το Telekom Center Athens.#paobc pic.twitter.com/5r2AdP0RTE— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026
