Ταϊρίς Ράις: Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού στο προπονητικό τιμ της Μπάγερν
Αν μη τι άλλο ήταν ένας από τους παίκτες; που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα παρκέ της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους και 4.2 ασίστ σε 112 παιχνίδια.
Ο Ταϊρίς Ράις ωστόσο θα θυμάται πάντα το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2019, όταν και σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 41 πόντους σε ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.
Ο 39χρονος σήμερα, Ράις, επιστρέφει στην Euroleague, αυτήν την φορά έχοντας προπονητικό ρόλο στο σταφ του (άλλοτε παίκτη του Άρη) Άντον Γκαβέλ στην Μπάγερν Μονάχου.
Όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί, ο Ράις θα πάρει ρόλο προπονητή ατομικής βελτίωσης παικτών τη νέα αγωνιστική σεζόν. Στην Μπάγερν είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2012-13.
Good to have you back, @TrustedRese 😍— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 26, 2026
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📸 Pahnke pic.twitter.com/rUPNejKNyS
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