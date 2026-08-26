Ο Ταϊρίς Ράις που πέρασε από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2019-2020 ανέλαβε ρόλο στο προπονητικό τιμ της Μπάγερν Μονάχου.

Αν μη τι άλλο ήταν ένας από τους παίκτες; που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα παρκέ της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους και 4.2 ασίστ σε 112 παιχνίδια.

Ο Ταϊρίς Ράις ωστόσο θα θυμάται πάντα το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2019, όταν και σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 41 πόντους σε ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.

Ο 39χρονος σήμερα, Ράις, επιστρέφει στην Euroleague, αυτήν την φορά έχοντας προπονητικό ρόλο στο σταφ του (άλλοτε παίκτη του Άρη) Άντον Γκαβέλ στην Μπάγερν Μονάχου.

Όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί, ο Ράις θα πάρει ρόλο προπονητή ατομικής βελτίωσης παικτών τη νέα αγωνιστική σεζόν. Στην Μπάγερν είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2012-13.