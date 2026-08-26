Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από την προπόνηση
Στην αφετηρία της προπόνησης μπήκε ο Παναθηναϊκός, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει πραγματοποιήσει ήδη τις πρώτες του προπονήσεις.
Στο περιθώριο της media day το μεσημέρι της Τρίτης (25/08) η «πράσινη» ΚΑΕ ανέβασε βίντεο στα social media με τα... παρασκήνια της προπόνησης του Ζοτς.
Οι οδηγίες στους παίκτες, το «διπλό» και εικόνες από την παρακάμερα της ΚΑΕ.
Δείτε το σχετικό βίντεο
The WORK begins… ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 26, 2026
Have a behind-the-scenes look at our first team practice of the new season and experience it like you’re part of it 🙌#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/0jPOTrhZjz
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