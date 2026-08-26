Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε βίντεο στα social media από τα... παρασκήνια της προπόνησης στο «T-Center» στο περιθώριο της media day.

Στην αφετηρία της προπόνησης μπήκε ο Παναθηναϊκός, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει πραγματοποιήσει ήδη τις πρώτες του προπονήσεις.

Στο περιθώριο της media day το μεσημέρι της Τρίτης (25/08) η «πράσινη» ΚΑΕ ανέβασε βίντεο στα social media με τα... παρασκήνια της προπόνησης του Ζοτς.

Οι οδηγίες στους παίκτες, το «διπλό» και εικόνες από την παρακάμερα της ΚΑΕ.

Δείτε το σχετικό βίντεο