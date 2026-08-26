Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από την προπόνηση

Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από την προπόνηση

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από την προπόνηση
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε βίντεο στα social media από τα... παρασκήνια της προπόνησης στο «T-Center» στο περιθώριο της media day.

Στην αφετηρία της προπόνησης μπήκε ο Παναθηναϊκός, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει πραγματοποιήσει ήδη τις πρώτες του προπονήσεις.

Στο περιθώριο της media day το μεσημέρι της Τρίτης (25/08) η «πράσινη» ΚΑΕ ανέβασε βίντεο στα social media με τα... παρασκήνια της προπόνησης του Ζοτς.

Οι οδηγίες στους παίκτες, το «διπλό» και εικόνες από την παρακάμερα της ΚΑΕ.

Δείτε το σχετικό βίντεο

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     