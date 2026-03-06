Ο Ολυμπιακός, παρά τις απουσίες, πήρε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό με και έφτασε τις 11 σερί νίκες στην EuroLeague απέναντι στον Αιώνιο αντίπαλο.

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, πήρε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αυτό το αποτέλεσμα, πέραν από βαθμολογική ανάσα στον Ολυμπιακό, ανεβάζει και ακόμη πιο ψηλά το σερί νικών των Πειραιωτών απέναντι στους Πράσινους.

Πλέον ο Ολυμπιακός μετρά 11 σερί νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό, σερί το οποίο ξεκίνησε στις 23/12/2021 και κρατά ακόμη και σήμερα, 4 και κάτι χρόνια μετά!

Οι 11 σερί νίκες του Ολυμπιακού στην EuroLeague