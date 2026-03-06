Ολυμπιακός: 11 σερί νίκες στη EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός, παρά τις απουσίες, πήρε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό με και έφτασε τις 11 σερί νίκες στην EuroLeague απέναντι στον Αιώνιο αντίπαλο.
Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, πήρε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Αυτό το αποτέλεσμα, πέραν από βαθμολογική ανάσα στον Ολυμπιακό, ανεβάζει και ακόμη πιο ψηλά το σερί νικών των Πειραιωτών απέναντι στους Πράσινους.
Πλέον ο Ολυμπιακός μετρά 11 σερί νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό, σερί το οποίο ξεκίνησε στις 23/12/2021 και κρατά ακόμη και σήμερα, 4 και κάτι χρόνια μετά!
Οι 11 σερί νίκες του Ολυμπιακού στην EuroLeague
- 6 Μαρτίου 2026 (κανονική περίοδος): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 86-80
- 2 Ιανουαρίου 2025 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87
- 25 Μαΐου 2025 (Final Four): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93
- 14 Μαρτίου 2025 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74
- 8 Νοεμβρίου 2024 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94
- 14 Μαρτίου 2024 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65
- 6 Οκτωβρίου 2023 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88
- 31 Μαρτίου 2023 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73
- 30 Δεκεμβρίου 2022 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95
- 17 Μαρτίου 2022 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73
- 23 Δεκεμβρίου 2021 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.