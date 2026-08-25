Λόγω των πολλών απουσιών, βοηθούν επικουρικά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού οκτώ παίκτες, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός. Ο Τάιλερ Πίτερσον.

Με αρκετές ελλείψεις ξεκίνησε και... επίσημα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Συγκεκριμένα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί προς το παρόν να υπολογίζει στους διεθνείς Μωραϊτη, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Μπάντιο, Φρανσίσκο, Μπόνγκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ όπως επίσης και στον τραυματία, Κέντρικ Ναν.

Γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται οκτώ παίκτες επικουρικά προκειμένου να βοηθούν στις προπονήσεις τους Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Κώστα Σλούκα, Ματίας Λεσόρ, Μουστάφα Φαλ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Λευτέρη Μαντζούκα, Γιάννη Κουζέλογλου, Νίκο Ρογκαβόπουλο και αυτό μέχρι να επιστρέψουν όλοι στην... βάση τους.

Ποιοι είναι αυτοί οι οκτώ; Οι Βασίλης Μουράτος, Ηλίας Τρίκκας, Ιάσωνας Βαρβαρίτης, Μιχάλης Λιάπης, Τηλέμαχος Βησσαρίου, Λίνος Χρυσικόπουλος, Ράιαν Σούλης και ο Αμερικανός Τάιλερ Πίτερσον. Ποιος είναι όμως ο Τάιλερ Πίτερσον;

Πρόκειται για έναν 28χρονο Αμερικανό γκαρντ ύψους 1.93 μέτρων, ο οποίος κατέκτησε πριν από λίγους μήνες το πρωτάθλημα Ουγγαρίας με τη φανέλα της Σζομπατέλι. Είναι γνώριμος των ελληνικών παρκέ καθώς έχει περάσει δύο φορές από τα παρκέ της Elite League καθώς έχει φορέσεις τις φανέλες, τόσο του Παπάγου (τη σεζόν 2022-23) όσο και του Αμύντα (τη σεζόν 2023-24).

Μετά το κολέγιο του Σάουθ Ντακότα όπου αγωνίστηκε την τετραετία 2016-2020, ο Τάιλερ Πίτερσον πέρασε από το πρωτάθλημα της Αλβανίας ενώ μετά την εν Ελλάδι θητεία του αγωνίστηκε στην Σοντερτάγιε από τη Σουηδία, τους Λόντον Λάιονς στην Αγγλία και στην λιθουανική Νεβέζις πριν μετακομίσει τη προηγούμενη σεζόν στην Σζομπατέλι στην οποία είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2.7 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ ανά 19 λετπά συμμετοχής.