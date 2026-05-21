Παπανικολάου: «Αν υπήρχε μαγικό ραβδάκι δεν θα το είχαμε χρησιμοποιήσει και τα προηγούμενα χρόνια;»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε κι εκείνος στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το Final Four.

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει του Final Four, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε αυτή τη φάση της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Θέλω να είναι το φετινό το πιο σημαντικό. Αυτό που θυμάσαι είναι αυτό που κερδίζεις. Είναι απίστευτο αίσθημα όταν το κερδίζεις. Θέλεις όμως να κυνηγήσεις το καινούριο και να δώσεις αυτή την χαρά ξανά στους οπαδούς. Όταν κατακτάς το τρόπαιο είναι σπουδαίο και θέλω να γευτώ το νέκταρ αυτής της επιτυχίας».

Για το τι θα έκανε αν είχε την μπάλα στα χέρια στο φινάλε: «Δεν είμαι γνωστός για τα νικητήρια σουτ. Θα την δώσω σε όποιον είναι δίπλα μου. Στον Σάσα, τον Εβάν, ή τον Τάιλερ. Οπότε είναι εύκολη η απάντηση».

Για το τι διαφορετικό έχει ο φετινός Ολυμπιακός: «Αν υπήρχε μαγικό ραβδάκι δεν θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια; Είναι ένα ματς 40 λεπτών, παίζουν και οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η μαγεία ου Final Four».

Για το αν είναι κίνητρο πως το Final Four διεξάγεται στην έδρα του Παναθηναϊκού: «Πιστεύω πως το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε το τρόπαιο ανεξάρτητα από το γήπεδο, έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το πόσο σημαντικό είναι για τους οπαδούς μας. Θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο γιατί θα τους κάνουμε να χαρούμε».

Για το αν έχει το ίδιο κίνητρο με παλαιότερα: «Αν δεν είχα κίνητρο και επιθυμία δεν θα έπαιζα. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό αν δεν έχεις αυτά τα εφόδια. Οδεύω προς το τέλος και εκτιμώ περισσότερο κάποια πράγματα. Ακόμα νιώθω την ίδια φλόγα. Τα πόδια δεν είναι όσο γρήγορα ήταν, αλλά ακόμη θέλω να παλεύω για την ομάδα».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

