Ολυμπιακός: Αισιοδοξία για Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο άτυχος της βραδιάς για τον Ολυμπιακό, με τον διεθνή γκαρντ να τραυματίζεται και να πηγαίνει στα αποδυτήρια, δείχνοντας ότι πονάει.
Παρόλα αυτά, ο τραυματισμός στο γόνατο δείχνει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να είναι αισιόδοξοι ότι ο Ντόρσεϊ δεν έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα στο γόνατο.
Η κατάσταση του Ντόρσεϊ θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να ευελπιστούν πως η αισιοδοξία θα μετατραπεί εν τέλει και σε ανακούφιση για την υγεία του αθλητή τους.
