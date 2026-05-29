Στον Ολυμπιακό υπάρχει αισιοδοξία πως ο τραυματισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είναι κάτι σοβαρό.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο άτυχος της βραδιάς για τον Ολυμπιακό, με τον διεθνή γκαρντ να τραυματίζεται και να πηγαίνει στα αποδυτήρια, δείχνοντας ότι πονάει.

Παρόλα αυτά, ο τραυματισμός στο γόνατο δείχνει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να είναι αισιόδοξοι ότι ο Ντόρσεϊ δεν έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα στο γόνατο.

Η κατάσταση του Ντόρσεϊ θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να ευελπιστούν πως η αισιοδοξία θα μετατραπεί εν τέλει και σε ανακούφιση για την υγεία του αθλητή τους.