Μπαρτζώκας: «Αντικείμενο προπαγάνδας οι βολές του Ολυμπιακού, δεν έγινε το ίδιο με την τάπα του Βράνκοβιτς και τον Παναθηναϊκό του 2024»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις δηλώσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο μετά τον τελικό του Final Four της EuroLeague και τα παράπονα της Ρεάλ για τη διαιτησία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL για τη διαιτησία στον τελικό του Fina Four της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής των Πειραιωτών ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο και τα παράπονα διαιτησίας της Ρεάλ Μαδρίτης λέγοντας:

«Κοιτάξτε, είναι στην ανθρώπινη φύση ο καθένας να... δεν θα έλεγα να αποποιηθεί των ευθυνών, γιατί προφανώς η Ρεάλ έπαιξε καταπληκτικά και ήταν άριστα προετοιμασμένη. Εμείς αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια είναι να ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας. Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να λέμε πόσες βολές σουτάρει κάποιος. Όταν, ο Παναθηναϊκός το 2013, συγγνώμη, το 2024, είχε τις περισσότερες κερδισμένες βολές, και τις λιγότερες εκτελεσμένες εναντίον του, τότε δεν ήταν ένα θέμα. Φέτος που ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες εκτελεσμένες βολές έγινε αντικείμενο προπαγάνδας. Δεν έγινε ίδιο αντικείμενο όταν η Ευρωλίγκα είπε συγγνώμη για το κόψιμο του Βράνκοβιτς στην Μπαρτσελόνα.

Εμείς δεν θέλουμε να ασχολούμαστε ποτέ. Κατανοούμε την κατάσταση. Γενικά, η κοινωνία είναι τέτοια. Πολλές φορές, αντί να συγκεντρωνόμαστε στον εαυτό μας, πάντα κάνουμε την προσπάθεια να υποτιμήσουμε την προσπάθεια του άλλου. Το σέβομαι. Κάποιοι είναι και επαγγελματίες και το κάνουν. Δηλαδή, όλο αυτό λειτουργεί βάσει σχεδίου. Καθημερινά έχουν ένα ωραίο τρόπο.

Όπως είδατε, η ομάδα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι τρεις φορές πρώτη στην κανονική διάρκεια, παίζει κάθε χρόνο στα Final Four προκρίθηκε με sweep και στον ημιτελικό κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια με 20 πόντους και κέρδισε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως εξελίχθηκε με τη Ρεάλ. Ψάχνουμε ένα-δύο σφυρίγματα, για να πούμε για τα φάουλ του Καμπάτσο ή οτιδήποτε. Θα έλεγα ότι καμία διαιτησία δεν σε αφήνει να παίξεις τόσο σκληρή άμυνα για 40 λεπτά και καμία στο 88-80 δεν σου δίνει φάουλ στην κλωτσιά του Καμπάτσο στον αέρα για να μπει στο παιχνίδι, αν ήταν έτσι. Οπότε, θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να λέει ότι η Ρεάλ είναι τεράστιος σύλλογος. Επειδή και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος σύλλογος, εμείς δεν θα καταφύγουμε ποτέ σε τέτοιες μεθόδους. Όταν χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε».