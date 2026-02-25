Η Παρτίζαν ζόρισε τη Φενέρμπαχτσε στην Ulker Sports Arena όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 81-78, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε βελτίωσε το καλύτερο ρεκόρ στη φετινή EuroLeague αφού επικράτησε της Παρτίζαν με 81-78 και ανέβηκε στο 21-7. Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, γεμίζοντας τη στατιστική του με 29 πόντους, 8/10 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (10 π., 3/4 δίπ.) να ηγείται της Φενέρμπαχτσε, η οποία βρήκε επίσης λύσεις από την περιφέρεια (3/6 τρίπ.), απέναντι στην Παρτίζαν που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μπρούνο Φερνάντο (10 π., 5/6 δίπ.). Στη συνέχεια, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 35-39, σουτάροντας 15/23 δίποντα και μοιράζοντας 12 ασίστ, υποχρεώνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους σε οκτώ λάθη.

Σε κάθε περίπτωση, η Φενέρμπαχτσε δεν άφησε την Παρτίζαν να ξεφύγει, ισοφαρίζοντας σε 54-54 στο φινάλε της τρίτης περιόδου με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν. Μάλιστα, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κάνοντας το 62-60. Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον μείωσε σε 66-65, ενώ ο Χόρτον-Τάκερ ευστόχησε σε τρίποντο για το 71-67 . Ο Άιζακ Μπόνγκα, έκανε το 71-69 αλλά ο Χόρτον-Τάκερ, στα 14.2", έγραψε το 77-74 από τη γραμμή των βολών.

Ο Κάρλικ Τζόουνς, με βολές στα 6.7" μείωσε σε 79-78. Τελικά, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 81-78 με τις βολές του Μπιμπέροβιτς, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 21-7 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη EuroLeague. Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν υποχώρησε στο 9-20.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 35-39, 54-54, 81-78.

Ο MVP: Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ σημείωσε 29 πόντους, 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ στα 29:12 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρλικ Τζόουνς είχε 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 19:03

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρμπαχτσε μάζεψε 15 επιθετικά ριμπάουντ.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 99-87 στο Βελιγράδι.



Fenerbahce Beko Istanbul Head Coach: Saras Jasikevicius # Players MIN PTS 2PT M/A 2PT % 3PT M/A 3PT % FT M/A FT % OREB DREB REB AST STL TO BLK F BLK A PF C PF D PIR +/- 0 A. Bacot Jr. 02:43 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 1 M. Birsen 12:37 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 W. Baldwin IV * 28:42 17 5/12 41.7% 0/5 0% 7/8 87.5% 0 1 1 3 1 4 0 0 3 5 7 3 S. Wilbekin 03:49 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8 T. Horton Tucker 29:12 29 8/10 80% 2/2 100% 7/10 70% 2 2 4 3 2 2 0 1 3 6 33 10 M. Mahmutoglu 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 B. Boston Jr. 16:39 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 13 T. Biberovic * 28:18 13 3/6 50% 1/6 16.7% 4/4 100% 2 2 4 1 1 0 1 0 1 3 14 17 O. Bitim * 02:34 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18 M. Jantunen 25:54 4 1/1 100% 0/3 0% 2/2 100% 1 1 2 1 2 0 1 0 4 2 5 50 B. Colson * 28:51 10 1/5 20% 2/3 66.7% 2/2 100% 1 7 8 2 2 0 0 0 3 4 18 92 K. Birch * 20:41 5 1/3 33.3% 0/0 0% 3/4 75% 4 1 5 0 0 4 2 1 3 2 3 TOTAL 200:00 81 19/38 50% 6/24 25% 25/30 83.3% 15 18 33 12 9 11 6 2 21 23 88