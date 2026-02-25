Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε βελτίωσε το καλύτερο ρεκόρ στη φετινή EuroLeague αφού επικράτησε της Παρτίζαν με 81-78 και ανέβηκε στο 21-7. Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, γεμίζοντας τη στατιστική του με 29 πόντους, 8/10 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!
Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (10 π., 3/4 δίπ.) να ηγείται της Φενέρμπαχτσε, η οποία βρήκε επίσης λύσεις από την περιφέρεια (3/6 τρίπ.), απέναντι στην Παρτίζαν που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μπρούνο Φερνάντο (10 π., 5/6 δίπ.). Στη συνέχεια, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 35-39, σουτάροντας 15/23 δίποντα και μοιράζοντας 12 ασίστ, υποχρεώνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους σε οκτώ λάθη.
Σε κάθε περίπτωση, η Φενέρμπαχτσε δεν άφησε την Παρτίζαν να ξεφύγει, ισοφαρίζοντας σε 54-54 στο φινάλε της τρίτης περιόδου με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν. Μάλιστα, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κάνοντας το 62-60. Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον μείωσε σε 66-65, ενώ ο Χόρτον-Τάκερ ευστόχησε σε τρίποντο για το 71-67 . Ο Άιζακ Μπόνγκα, έκανε το 71-69 αλλά ο Χόρτον-Τάκερ, στα 14.2", έγραψε το 77-74 από τη γραμμή των βολών.
Ο Κάρλικ Τζόουνς, με βολές στα 6.7" μείωσε σε 79-78. Τελικά, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 81-78 με τις βολές του Μπιμπέροβιτς, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 21-7 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη EuroLeague. Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν υποχώρησε στο 9-20.
Τα δεκάλεπτα: 20-20, 35-39, 54-54, 81-78.
Ο MVP: Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ σημείωσε 29 πόντους, 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ στα 29:12 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρλικ Τζόουνς είχε 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 19:03
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρμπαχτσε μάζεψε 15 επιθετικά ριμπάουντ.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 99-87 στο Βελιγράδι.
|Fenerbahce Beko Istanbul
|Head Coach: Saras Jasikevicius
|#
|Players
|MIN
|PTS
|2PT M/A
|2PT %
|3PT M/A
|3PT %
|FT M/A
|FT %
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|PF C
|PF D
|PIR
|+/-
|0
|A. Bacot Jr.
|02:43
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-3
|1
|M. Birsen
|12:37
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|W. Baldwin IV *
|28:42
|17
|5/12
|41.7%
|0/5
|0%
|7/8
|87.5%
|0
|1
|1
|3
|1
|4
|0
|0
|3
|5
|7
|3
|S. Wilbekin
|03:49
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|T. Horton Tucker
|29:12
|29
|8/10
|80%
|2/2
|100%
|7/10
|70%
|2
|2
|4
|3
|2
|2
|0
|1
|3
|6
|33
|10
|M. Mahmutoglu
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|B. Boston Jr.
|16:39
|3
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|1
|4
|13
|T. Biberovic *
|28:18
|13
|3/6
|50%
|1/6
|16.7%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|14
|17
|O. Bitim *
|02:34
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|18
|M. Jantunen
|25:54
|4
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|1
|0
|4
|2
|5
|50
|B. Colson *
|28:51
|10
|1/5
|20%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|1
|7
|8
|2
|2
|0
|0
|0
|3
|4
|18
|92
|K. Birch *
|20:41
|5
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|4
|1
|5
|0
|0
|4
|2
|1
|3
|2
|3
|TOTAL
|200:00
|81
|19/38
|50%
|6/24
|25%
|25/30
|83.3%
|15
|18
|33
|12
|9
|11
|6
|2
|21
|23
|88
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|Head coach: Joan Penarroya
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|1
|C. Jones
|19:03
|17
|5/11
|45.5%
|5/7
|71.4%
|0/4
|0%
|7/7
|100%
|0
|3
|3
|4
|7
|1
|1
|1
|22
|2
|S. Milton
|08:44
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|4
|0
|0
|0
|6
|4
|D. Washington
|22:46
|15
|6/13
|46.2%
|5/8
|62.5%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|3
|4
|2
|1
|2
|15
|5
|D. Osetkowski *
|30:34
|6
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|1
|0
|1
|2
|4
|0
|1
|1
|4
|11
|A. Pokusevski
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|S. Brown *
|18:29
|7
|2/5
|40%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|3
|4
|0
|0
|0
|13
|A. Radanov
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|I. Bonga *
|30:32
|5
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|1
|5
|6
|2
|6
|1
|1
|0
|10
|19
|A. Lakic
|08:53
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|23
|T. Jekiri
|16:46
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|4
|24
|B. Fernando *
|23:13
|18
|9/11
|81.8%
|9/11
|81.8%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|6
|9
|0
|3
|4
|0
|3
|19
|33
|N. Calathes *
|21:00
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|7
|8
|1
|0
|1
|6
|TOTAL
|200:00
|78
|29/56
|51.8%
|26/41
|63.4%
|3/15
|20%
|17/18
|94.4%
|6
|24
|30
|21
|44
|15
|6
|2
|86
