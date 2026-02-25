Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν 81-78: Ο Χόρτον-Τάκερ τελείωσε τη δουλειά

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Παρτίζαν ζόρισε τη Φενέρμπαχτσε στην Ulker Sports Arena όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 81-78, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε βελτίωσε το καλύτερο ρεκόρ στη φετινή EuroLeague αφού επικράτησε της Παρτίζαν με 81-78 και ανέβηκε στο 21-7. Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, γεμίζοντας τη στατιστική του με 29 πόντους, 8/10 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Φενέρμπαχτσε-Παρτίζαν: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (10 π., 3/4 δίπ.) να ηγείται της Φενέρμπαχτσε, η οποία βρήκε επίσης λύσεις από την περιφέρεια (3/6 τρίπ.), απέναντι στην Παρτίζαν που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μπρούνο Φερνάντο (10 π., 5/6 δίπ.). Στη συνέχεια, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 35-39, σουτάροντας 15/23 δίποντα και μοιράζοντας 12 ασίστ, υποχρεώνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους σε οκτώ λάθη.

Σε κάθε περίπτωση, η Φενέρμπαχτσε δεν άφησε την Παρτίζαν να ξεφύγει, ισοφαρίζοντας σε 54-54 στο φινάλε της τρίτης περιόδου με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν. Μάλιστα, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κάνοντας το 62-60. Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον μείωσε σε 66-65, ενώ ο Χόρτον-Τάκερ ευστόχησε σε τρίποντο για το 71-67 . Ο Άιζακ Μπόνγκα, έκανε το 71-69 αλλά ο Χόρτον-Τάκερ, στα 14.2", έγραψε το 77-74 από τη γραμμή των βολών.

 

Ο Κάρλικ Τζόουνς, με βολές στα 6.7" μείωσε σε 79-78. Τελικά, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 81-78 με τις βολές του Μπιμπέροβιτς, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 21-7 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη EuroLeague. Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν υποχώρησε στο 9-20.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 35-39, 54-54, 81-78.

Ο MVP: Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ σημείωσε 29 πόντους, 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ στα 29:12 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρλικ Τζόουνς είχε 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 19:03

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρμπαχτσε μάζεψε 15 επιθετικά ριμπάουντ.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 99-87 στο Βελιγράδι.

Fenerbahce Beko IstanbulHead Coach: Saras Jasikevicius
#PlayersMINPTS2PT M/A2PT %3PT M/A3PT %FT M/AFT %OREBDREBREBASTSTLTOBLK FBLK APF CPF DPIR+/-
0A. Bacot Jr.02:4300/00%0/10%0/00%0000000020-3
1M. Birsen12:3700/00%0/20%0/00%02201000001
2W. Baldwin IV *28:42175/1241.7%0/50%7/887.5%01131400357
3S. Wilbekin03:4900/10%0/00%0/00%00020000100
8T. Horton Tucker29:12298/1080%2/2100%7/1070%224322013633
10M. Mahmutoglu00:0000/00%0/00%0/00%00000000000
11B. Boston Jr.16:3930/00%1/250%0/00%00000020114
13T. Biberovic *28:18133/650%1/616.7%4/4100%224110101314
17O. Bitim *02:3400/00%0/00%0/00%01100000001
18M. Jantunen25:5441/1100%0/30%2/2100%11212010425
50B. Colson *28:51101/520%2/366.7%2/2100%178220003418
92K. Birch *20:4151/333.3%0/00%3/475%41500421323
TOTAL200:008119/3850%6/2425%25/3083.3%1518331291162212388
Partizan Mozzart Bet BelgradeHead coach: Joan Penarroya
View Table LegendMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1C. Jones19:03175/1145.5%5/771.4%0/40%7/7100%0334711122
2S. Milton08:4441/250%1/250%0/00%2/2100%011240006
4D. Washington22:46156/1346.2%5/862.5%1/520%2/2100%1453421215
5D. Osetkowski *30:3462/540%1/250%1/333.3%1/1100%101240114
11A. Pokusevski00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
12S. Brown *18:2972/540%1/425%1/1100%2/2100%011034000
13A. Radanov00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17I. Bonga *30:3251/333.3%1/250%0/10%3/475%1562611010
19A. Lakic08:5300/10%0/10%0/00%0/00%00001010-1
23T. Jekiri16:4642/2100%2/2100%0/00%0/00%011141104
24B. Fernando *23:13189/1181.8%9/1181.8%0/00%0/00%3690340319
33N. Calathes *21:0021/333.3%1/250%0/10%0/00%011781016
TOTAL200:007829/5651.8%26/4163.4%3/1520%17/1894.4%624302144156286
     

