Η σύζυγος του Γουέιντ Μπόλντγουϊν μέσω Instagram story τοποθετήθηκε για τα όσα συνέβησαν στο φινάλε του Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν έβαλε την υπογραφή του δραματικό φινάλε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με buzzer beater που χάρισε στη Φενέρμπαχτσε τη νίκη με 85-83 στο Telekom Center Athens.

Περισσότερο κι από το ίδιο το buzzer beater, αυτό που προκάλεσε θόρυβο ήταν ο τρόπος που το γιόρτασε, πατώντας πάνω στο σήμα των «πρασίνων» και κοιτάζοντας προκλητικά προς τις εξέδρες. Η κίνηση αυτή εξόργισε τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αντέδρασε έντονα και κινήθηκε απειλητικά προς τον Αμερικανό γκαρντ. Η κατάσταση πήγε να ξεφύγει, όμως η άμεση παρέμβαση των ψυχραιμότερων απέτρεψε τα χειρότερα.

Η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός... glass floor με τη γυναίκα του Γουέιντ Μπόλντγουϊν να παίρνει θέση για το σκηνικό μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram γράφοντας σε ανάρτηση story: «Αυτή η βιομηχανία είναι ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Και ένα πράγμα για τον Γουέιντ. ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΘΕΑΜΑ!! Δεν διασκεδάσατε;».