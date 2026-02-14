Μπόλντγουϊν: Η ανάρτηση της συζύγου του μετά τα επεισόδια
Ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν έβαλε την υπογραφή του δραματικό φινάλε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με buzzer beater που χάρισε στη Φενέρμπαχτσε τη νίκη με 85-83 στο Telekom Center Athens.
- Παναθηναϊκός - Φενερμπαχτσέ: Ροντέο μετά το τέλος του ματς με Λεσόρ και Μπόλντγουϊν
- Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Καρέ-Καρέ η ένταση μετά το τέλος του αγώνα
Περισσότερο κι από το ίδιο το buzzer beater, αυτό που προκάλεσε θόρυβο ήταν ο τρόπος που το γιόρτασε, πατώντας πάνω στο σήμα των «πρασίνων» και κοιτάζοντας προκλητικά προς τις εξέδρες. Η κίνηση αυτή εξόργισε τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αντέδρασε έντονα και κινήθηκε απειλητικά προς τον Αμερικανό γκαρντ. Η κατάσταση πήγε να ξεφύγει, όμως η άμεση παρέμβαση των ψυχραιμότερων απέτρεψε τα χειρότερα.
Η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός... glass floor με τη γυναίκα του Γουέιντ Μπόλντγουϊν να παίρνει θέση για το σκηνικό μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram γράφοντας σε ανάρτηση story: «Αυτή η βιομηχανία είναι ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Και ένα πράγμα για τον Γουέιντ. ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΘΕΑΜΑ!! Δεν διασκεδάσατε;».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.