Το νέο επεισόδιο με τον Ματίας Λεσόρ ήρθε να προστεθεί στην όχι και τόσο μικρή λίστα εντάσεων του Γουέιντ Μπόλντγουϊν με παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν έβαλε την υπογραφή του δραματικό φινάλε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με buzzer beater που χάρισε στη Φενέρμπαχτσε τη νίκη με 85-83 στο Telekom Center Athens.

Όμως περισσότερο από το νικητήριο καλάθι, συζητήθηκε ο τρόπος που το πανηγύρισε πατώντας πάνω στο logo των «πρασίνων», με προκλητικό βλέμμα προς την εξέδρα. Αυτή η εικόνα έβγαλε εκτός εαυτού τον Ματίας Λεσόρ που έγινε έξαλλος και κινήθηκε ορμώντας προς το μέρος του Αμερικανού γκαρντ και χρειάστηκε η παρέμβαση συμπαικτών, ακόμη και της συζύγου του, για να αποφευχθεί γενικευμένη σύρραξη. Τα πνεύματα εκτονώθηκαν δύσκολα, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στις εξέδρες με τον κόσμο να αντιδρά κατά του Μπόλντγουϊν.

Αυτή βέβαια, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε σε αντιπαράθεση με κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Το επεισόδιο με τον Γκραντ

Στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων φέτος όπου ο Παναθηναϊκός είχε πανηγυρίσει το «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μπόλντγουϊν είχε κινηθεί επιθετικά προς τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, ανυποψίαστος, βρισκόταν στο κέντρο του γηπέδου ανταλλάσσοντας χειραψίες και αναμένοντας για το καθιερωμένο «ζντο» με τους συμπαίκτες του, χωρίς να αντιληφθεί πως πατούσε το logo των γηπεδούχων.

Ο Μπόλντγουΐν τον έσπρωξε επιδεικτικά προκαλώντας ένταση χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι μέσα στο παιχνίδι. Υπήρξε διαπληκτισμός, που έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Η κόντρα με Ναν για τον «καλύτερο επιθετικό»

Το... beef, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα παρκέ. Όταν ο Μπόλντγουϊν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάπι Τελ Αβίβ, ο Κέντρικ Ναν δήλωσε πως θεωρεί τον εαυτό του κορυφαίο επιθετικό παίκτη της EuroLeague, με τον Γουέιντ να έχει εντελώς άλλη άποψη εκφράζοντάς τη δημόσια.

Σε δηλώσεις του, παρέθεσε ονόματα όπως του Μάικ Τζέιμς, του Κίναν Έβανς, του Μάρκους Χάουαρντ και το δικό του υποστηρίζοντας πως τα στατιστικά δεν έβαζαν τον Ναν στην κορυφή. «Δεν μπορείς να αυτοαποκαλείσαι ο καλύτερος όταν υπάρχουν άλλοι με ανώτερα νούμερα», ήταν το μήνυμά του, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Η κόντρα μεταφέρθηκε και στα social media με την απάντηση του Ναν να είναι καυστική κάνοντας λόγο για «ποσοστά καριέρας» και emoji που παρέπεμπε σε… σιωπή.

Αιχμές για τον Γκραντ

Ακόμη κι όταν ο Μπόλντγουϊν μετακινήθηκε στη Φενέρμπαχτσε, το μοτίβο δεν άλλαξε. Σε δηλώσεις του είχε στοχοποιήσει τον Γκραντ, λέγοντας πως «κάνει πολλά φάουλ και παίζει πιο σκληρά απ’ όσο επιτρέπεται». Ο Ναν, ερωτηθείς σχετικά με την τοποθέτηση αυτή, την είχε υποβαθμίσει μιλώντας απλώς για «θόρυβο».

Φαίνεται ξεκάθαρα, πώς το επεισόδιο με τον Λεσόρ στο Τ-Center, δεν ήταν μια μεμονωμένη στιγμή έντασης. Ήταν απλώς το πιο πρόσφατο κεφάλαιο σε μια κόντρα που έχει ανοίξει ουκ ολίγες φορές ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν με παίκτες του Παναθηναϊκού.