Ο Κέντρικ Ναν αποφάσισε να αλλάξει look και να αποχωριστεί την πλούσια αφάνα του!

Θυμάστε τον Αμερικανό γκαρντ με το afro style και τα κοτσιδάκια του; Ε, ξεχάστε το(ν) και αυτό διότι άλλαξε εντελώς το look του.

Ένα βίντεο στο Instagram «πρόδωσε» το νέο look του Κέντρικ Ναν, ο οποίος θυμίζει τον... rookie των Μαϊάμι Χιτ στα πρώτα του χρόνια στο NBA.

Φρεσκοκουρεμένος, πλέον, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα (πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα) όπου θα συνεχίσει την αποθεραπεία του για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Όπως είναι γνωστό τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ στις 18 Αυγούστου και η επιστροφή του στην ενεργό δράση είχε δρομολογηθεί για τις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες.

Όπερ και σημαίνει ότι ο Κέντρικ Ναν θα απουσιάσει από τα φιλικά προετοιμασίας, ενώ θα χάσει και τα πρώτα επίσημα ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.