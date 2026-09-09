Κέντρικ Ναν: «Αντίο» στην αφάνα και στα κοτσιδάκια, το νέο look του Αμερικανού
Θυμάστε τον Αμερικανό γκαρντ με το afro style και τα κοτσιδάκια του; Ε, ξεχάστε το(ν) και αυτό διότι άλλαξε εντελώς το look του.
Ένα βίντεο στο Instagram «πρόδωσε» το νέο look του Κέντρικ Ναν, ο οποίος θυμίζει τον... rookie των Μαϊάμι Χιτ στα πρώτα του χρόνια στο NBA.
Φρεσκοκουρεμένος, πλέον, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα (πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα) όπου θα συνεχίσει την αποθεραπεία του για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.
Όπως είναι γνωστό τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ στις 18 Αυγούστου και η επιστροφή του στην ενεργό δράση είχε δρομολογηθεί για τις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες.
Όπερ και σημαίνει ότι ο Κέντρικ Ναν θα απουσιάσει από τα φιλικά προετοιμασίας, ενώ θα χάσει και τα πρώτα επίσημα ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.
Δείτε πώς «προδώθηκε» ο Ναν
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