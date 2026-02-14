Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Καρέ-Καρέ η ένταση μετά το τέλος του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και γνώρισε την ήττα με 85-83 εξαιτίας του buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουιν ο οποίος μετά το τέλος πανηγύρισε στεκόμενος στο logo των «πρασίνων» και κοιτάζοντας προκλητικά.
Το γεγονός αυτό εξόργισε στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος... όρμησε κατά πάνω του για να ζητήσει τον λόγο αλλά με την έγκαιρη επέμβαση των πιο ψύχραιμων αποφεύχθηκαν τα... χειρότερα στην ένταση που είχε δημιουργηθεί.
Δείτε τις φωτογραφίες από την στιγμή της έντασης
