Έγινε γνωστό το πότε θα βγουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το φετινό Super Cup το οποίο θα διεξαχθεί στην Ρόδο.

Λίγο πριν από το πρώτο τζάμπολ των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για τον πρώτο «τίτλο» της σεζόν 2026-27.

Οι τέσσερις ομάδες θα βρεθούν στην Ρόδο όπου θα διεκδικήσουν το Stoiximan Super Cup στο κλειστό της Καλλιθέας.

Η GBL ενημέρωσε ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από τις 16 Σεπτεμβρίου με τους δύο ημιτελικούς του Σαββάτου (26/09) να είναι μεταξύ Ολυμπιακού-ΑΕΚ και Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ.