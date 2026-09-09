Super Cup: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια
Λίγο πριν από το πρώτο τζάμπολ των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για τον πρώτο «τίτλο» της σεζόν 2026-27.
Οι τέσσερις ομάδες θα βρεθούν στην Ρόδο όπου θα διεκδικήσουν το Stoiximan Super Cup στο κλειστό της Καλλιθέας.
Η GBL ενημέρωσε ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από τις 16 Σεπτεμβρίου με τους δύο ημιτελικούς του Σαββάτου (26/09) να είναι μεταξύ Ολυμπιακού-ΑΕΚ και Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ.
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