Κούβαρης στο «Glass Floor»: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Ντόρσεϊ»

Ο Γιώργος Κούβαρης απάντησε στο «Gazz Floor by Novibet» εάν υφίσταται ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για πιθανή απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» της Τετάρτης (09/09) συζητήθηκε το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπου ο ρεπόρτερ του Gazzetta στα θέμα του μπασκετικού Παναθηναϊκού ανέφερε ότι προ το παρόν δεν τίθεται κανένα θέμα ενδιαφέροντος των «πρασίνων» για τον διεθνή γκαρντ.

«Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο τέλος ο Ντόρσεϊ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι όχι μόνο δεν θέλουν να χάσουν έναν παίκτη του βασικού rotation, έναν παίκτη σταρ της ομάδας, αλλά πολύ περισσότερο να πάει σ' έναν βασικό ανταγωνιστή όπως για παράδειγμα στον ΠΑΟΚ» ανέφερε ο Γιώργος Κούβαρης ενώ σε ερώτηση για το αν μπορεί να μπει στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση που μείνει ελεύθερος, απάντησε:

«Δεν το αποκλείω αλλά αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει καταρχάς ο Κέντρικ Ναν ο οποίος αγωνίζεται στην ίδια θέση. Βέβαια κατά πάσα πιθανότητα το επόμενο καλοκαίρι θυα αποσυρθεί ο Κώστας Σλούκας. Θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός έναν πολύ ποιοτικό Έλληνα. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει κάτι. Απολύτως τίποτα. Θα δούμε το καλοκαίρι και αν θα είναι ελεύθερος ο Ντόρσεϊ. Αν δεν μείνει ελεύθερος δεν πρόκειται να ασχοληθεί καθόλου ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι δεδομένο».