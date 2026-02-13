Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 20/3 στο Telekom Center Athens.

Η κανονική περίοδος της EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, με τις ομάδες να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των playoffs.

Το Telekom Center Athens θα είναι κατάμεστο στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική (20/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta) αφού η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου έναν μήνα πριν από το ματς στην Αθήνα.

«Η 20ή Μαρτίου βρίσκεται προ των πυλών, ή τουλάχιστον έτσι μας κάνατε να πιστεύουμε. Περισσότερο από ένας μήνας πριν από το τζάμπολ και δεν έχει απομείνει ούτε μία θέση! Απλώς είστε σε άλλο επίπεδο» ήταν το μήνυμα των «πράσινων» προς τους οπαδούς τους.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:14, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague μετά την ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

