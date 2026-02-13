Ο Μίκαελ Γιαντούνεν μίλησε στο Gazzetta για τη σεζόν του στη Φενέρμπαχτσε, τις ιδιαίτερες συνομιλίες του με τον Τι Τζέι Σορτς, σχολίασε την επιλογή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κι έπλεξε το... εγκώμιο του του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε μια σεζόν που η Φενέρμπαχτσε έμοιαζε πως θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της και να παραμείνει στην ελίτ της EuroLeague, ο Μίκαελ Γιαντούνεν αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του παζλ που την διατηρούν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ήρεμος, χαμηλών τόνων, αλλά απολύτως προσηλωμένος στη λεπτομέρεια και στη βελτίωση, ο Φινλανδός φόργουορντ μίλησε στο Gazzetta για την πρόκληση να ανήκεις σε έναν οργανισμό με υψηλές απαιτήσεις, για τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και για τη διαδικασία μέσα από την οποία μια ομάδα με νέα πρόσωπα χτίζει ξανά χαρακτήρα και φιλοδοξίες.

Παράλληλα, γύρισε τον χρόνο πίσω στο EuroBasket και θυμήθηκε τη «μάχη» απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στην Ελλάδα για το χάλκινο μετάλλιο, ενώ σχολίασε την πορεία του φίλου και πρώην συμπαίκτη του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό φέρνοντας στο φως ενδιαφέρουσες πτυχές τις φιλίας τους.

Φυσικά δεν γινόταν να μην αναφερθεί η επιλογή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού κλείνοντας τον κύκλο του στη Φενέρμπαχτσε και απορρίπτοντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Όλα αυτά ενόψει του αγώνα κόντρα στο τριφύλλι στο Telekom Center Athens, αυτή τη φορά με την εμφάνιση της Φενέρ στο glass floor αντιμέτωπος με όλους τους ένθερμους φιλάθλους των «πράσινων» κι όχι... incognito για να θαυμάσει τον καλό του φίλο.

Η συνέντευξη του Μίκαελ Γιάντουνεν στο Gazzetta

– Βρίσκεσαι φέτος στη Φενέρμπαχτσε, σε μια ακόμη άκρως ανταγωνιστική ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τον σύλλογο και τη μέχρι τώρα πορεία;

«Νομίζω πως, ως σύλλογος, είναι από τους μεγαλύτερους. Πάντα υπάρχουν υψηλές προσδοκίες. Δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά τη σεζόν, αλλά αισθάνομαι ότι έχουμε βελτιωθεί πολύ, μέρα με τη μέρα. Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά, με την καθοδήγηση των προπονητών, με το να γνωρίζεις τους συμπαίκτες σου και να γίνεσαι καλύτερος. Τώρα είμαστε ήδη στον Φεβρουάριο και έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης, όμως έχουμε γίνει πολύ καλύτεροι. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να παίζουμε με τον σωστό τρόπο και πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη επιτυχία».

– Παρά το γεγονός ότι η ομάδα έχασε πολλούς κομβικούς παίκτες πέρσι, φέτος παραμένει απόλυτα ανταγωνιστική και στο υψηλότερο επίπεδο. Ποιο είναι το «κλειδί»;

«Το μεγάλο κλειδί είναι αυτό που είπα και πριν: να βρεις την ταυτότητα της ομάδας, να δουλέψεις, να γνωριστείς με τους συμπαίκτες σου και να βρεις τον σωστό τρόπο παιχνιδιού. Φυσικά, έχουμε ένα εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο που μας βοηθά και μας καθοδηγεί, κάτι που κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Συνολικά, έχει να κάνει με το να βρεις τη σωστή ισορροπία με τους συμπαίκτες σου. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς παίκτες, απίστευτο ταλέντο. Όταν καταλάβεις πώς να παίζεις ο ένας με τον άλλον και μπεις στο σύστημα, πολλά πράγματα έρχονται φυσικά».

– Πώς είναι να δουλεύεις υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους; Είναι ένας ιδιαίτερα εκφραστικός και απαιτητικός προπονητής.

«Είναι πολύ απαιτητικός. Ζητάει πολλά και πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγάλο κλειδί. Για να έρθει η επιτυχία, πρέπει να απαιτείς πολλά. Δίνει μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια. Είναι πρόκληση, φυσικά, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνεις πάρα πολλά. Και ως παίκτης, αυτό είναι από τα σημαντικότερα πράγματα: να μαθαίνεις, να γίνεσαι καλύτερος. Το περιβάλλον που έχει δημιουργήσει και ο ρόλος που έχει στην ομάδα περιλαμβάνουν όλα αυτά».

– Θέλω να γυρίσουμε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό που αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. Πώς βίωσες εκείνη την κατάσταση; Υπήρξε απογοήτευση;

«Στο τέλος της ημέρας, έτσι είναι τα πράγματα. Θα παίξουμε σε άλλη ημερομηνία. Αυτό που θυμάμαι από το ταξίδι ήταν πολλή βροχή. Παίξαμε χαρτιά όλο το βράδυ στο ξενοδοχείο, οπότε ήταν ωραία. Φυσικά θα ήθελες να είχε γίνει το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Το πρόγραμμα ήταν αρκετά τρελό, οπότε θα είναι δύσκολο. Αλλά βρήκαμε τρόπο, θα τους αντιμετωπίσουμε ξανά. Δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό, οπότε δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα».

– Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκες στο Telekom Center, διακριτικά, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

«Αν έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις μπάσκετ κορυφαίου επιπέδου, γιατί όχι; Είχα την ευκαιρία και το έκανα. Ήταν μια ωραία εμπειρία, να παρακολουθείς και να ζεις το μπάσκετ απ’ έξω».

– Τώρα ποια είναι τα συναισθήματα σου που θα αντιμετωπίσεις αυτό το κοινό;

«Είναι πάντα ωραίο να παίζεις σε εξαιρετική ατμόσφαιρα, με σπουδαίους φιλάθλους. Θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Θυμάμαι από πέρσι, στην πρώτη μου χρονιά στην EuroLeague, τα εντυπωσιακά γήπεδα και τις κερκίδες. Ήταν απίστευτο. Τώρα παίζουμε απέναντι σε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, σε ένα – θα έλεγα – εχθρικό περιβάλλον για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Αλλά ως παίκτης πρέπει να απολαμβάνεις αυτές τις στιγμές. Δεν υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο με τέτοια ατμόσφαιρα όπως στη EuroLeague».

– Θα αντιμετωπίσεις μάλιστα τον πρώην συμπαίκτη σου, Τι Τζέι Σορτς. Πώς βλέπεις την προσαρμογή του στο σύστημα του Εργκίν Άταμαν; Θα άλλαζες κάτι;

«Χρειάζεται προσαρμογή. Είναι διαφορετικό περιβάλλον σε σχέση με πέρσι. Η σεζόν είναι μεγάλη, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Είναι πολύ ανταγωνιστικός τύπος, το ξέρω καλά. Στο τέλος, όλα καταλήγουν στο να ανταγωνίζεσαι και να βρίσκεις λύσεις. Πιστεύω πραγματικά ότι θα το κάνει. Ελπίζω όχι αύριο (σ.σ. σήμερα)! Πέρασα δύο χρόνια μαζί του, τον ξέρω πολύ καλά. Είμαστε καλοί φίλοι, ξέρω ότι δουλεύει πάνω σε αυτό. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα για όλους μέσα σε μια τόσο μεγάλη σεζόν».

- Έχετε μιλήσει πριν το μεταξύ σας παιχνίδι; Θα το δείτε πιο ανταγωνιστικά έστω και για πλάκα λόγω της σχέσης σας;

«Όχι ιδιαίτερα. Μιλάμε συχνά, φυσικά για μπάσκετ, αλλά όχι τόσο πολύ. Υπάρχει ήδη αρκετό μπάσκετ στη ζωή μας. Αν ξεκινούσα να του μιλάω έτσι, με trash talk, δεν θα με πίστευε, θα γελούσε. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Και αν το έκανε εκείνος, δεν θα με επηρέαζε. Όταν παίζεις απέναντι σε έναν φίλο, για 40 λεπτά δεν είστε φίλοι. Μετά όμως όλα καλά. Θέλεις να κερδίσεις για να έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις. Είναι κάτι ξεχωριστό. Έχασα το πρώτο παιχνίδι απέναντί του, οπότε θα είναι σίγουρα ωραίο να ανταγωνιστούμε».

– Ένας άλλος συμπαίκτης σου, ο Τάισον Γουόρντ, βρίσκεται επίσης στην Ελλάδα. Τον βλέπεις να τα καταφέρνει καλύτερα υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα;

«Είναι παίκτης που μπορείς να τον βάλεις σε οποιαδήποτε ομάδα και θα βρει ρόλο, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν με εκπλήσσει. Τον έχω δει πώς δουλεύει. Είμαστε κοντά, μιλάμε συχνά. Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και δουλεύει πολύ. Χαίρομαι πολύ για όσα κάνει».

– Και τώρα η ερώτηση του ενός... εκατομμυρίου. Θεωρείς πως θα βοηθούσε αν ερχόταν ο Χέιζ-Ντέιβις στη Φενέρ; Πώς σχολιάζεις την απόφασή του;

«Είναι δύσκολη ερώτηση. Είναι MVP Final Four. Ένας τέτοιος παίκτης μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα και σίγουρα να τη βοηθήσει. Πήρε την απόφασή του. Το επίπεδο είναι ήδη πολύ ανταγωνιστικό, αλλά ένας τέτοιος παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θα δούμε».

– Η Εθνική ομάδα της Φινλανδίας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη στο περασμένο EuroBasket. Ποιο πιστεύεις είναι το ταβάνι της;

«Δείξαμε στο τελευταίο EuroBasket τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν ήμασταν καλοί στη φάση των ομίλων, αλλά μετά αρχίσαμε να “κουμπώνουμε” και να βρίσκουμε ρυθμό. Γνωριζόμαστε χρόνια μεταξύ μας, αλλά είναι πάντα διαφορετικό όταν παίζεις για την εθνική. Νομίζω ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή για εμάς. Είχαμε ένα υπέροχο καλοκαίρι, που μας δίνει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να είμαστε περήφανοι και να το χρησιμοποιήσουμε ως κίνητρο για το μέλλον».

– Στερηθήκατε όμως για λίγο το χάλκινο μετάλλιο εξαιτίας της Ελλάδας.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Είμαι πολύ περήφανος για όσα κάναμε. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι και είχαμε ευκαιρία να το κερδίσουμε. Δεν ήταν αρκετό. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο περήφανος νιώθω. Ήταν μεγάλο επίτευγμα. Αλλά ήμασταν τόσο κοντά. Αυτά τα “τι θα γινόταν αν” είναι κομμάτι του αθλητισμού. Κάναμε τη χώρα μας περήφανη και αφήσαμε το στίγμα μας».

– Πώς ήταν να παίζεις απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

«Δεν είναι εύκολο. Είναι απίστευτος παίκτης, σταρ. Βλέπεις πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του. Εκπροσωπεί πάντα την εθνική του όταν μπορεί. Δεν είναι θέμα να τον σταματήσεις, αλλά να τον περιορίσεις. Νομίζω κάναμε καλή δουλειά. Έβαλε πολλούς πόντους, πήρε πολλά ριμπάουντ. Αλλά αυτός είναι ο τύπος παίκτη που είναι. Πολλαπλός MVP, πρωταθλητής NBA. Αυτό περιμένεις από εκείνον».

– Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι;

«Η κατάκτηση της EuroLeague είναι τεράστιος στόχος για μένα και για την ομάδα. Και φυσικά, να μαθαίνω. Είναι διαφορετικό περιβάλλον, με παίκτες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο πολλά χρόνια. Είμαι ακόμα από τους νεότερους στην ομάδα. Έχω πολλά να μάθω και να βελτιώσω. Το περιβάλλον με ωθεί προς τα εκεί. Έχω απαιτητικό προπονητή και απαιτητικούς συμπαίκτες. Αυτό χρειάζεσαι για να εξελιχθείς. Είμαι εδώ για να μαθαίνω, να γίνομαι καλύτερος και να βρίσκω τρόπους να βοηθώ την ομάδα να κερδίζει».

– Οι φίλοι σου που ζουν στην Ελλάδα σου έχουν δώσει κάποια γαστρονομική πρόταση;

«Μου αρέσει γενικά η ελληνική κουζίνα. Λατρεύω τα θαλασσινά. Υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλά καλά πράγματα. Δεν ξέρω τα ονόματα. Πηγαίνω κάπου, βλέπω τι μου ακούγεται καλό και δοκιμάζω κάτι καινούργιο. Αν ο Τι Τζέι ή ο Τάισον δοκιμάσουν κάτι πολύ καλό, μου λένε “αυτό είναι απίστευτο” και σκέφτομαι να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο αγαπημένο πιάτο».

– Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου; Ασχολείσαι με κάποιο άλλο σπορ;

«Μου αρέσει να βλέπω πολλά σπορ. Αυτή την περίοδο παρακολουθώ συνέχεια τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς. Λατρεύω τα χειμερινά αθλήματα. Επίσης μου αρέσει να παίζω γκολφ. Αν έχω ελεύθερο χρόνο, πάω να παίξω. Δεν μπορώ να κάνω σκι τώρα που παίζω μπάσκετ, αλλά μου αρέσει να το βλέπω. Θα έλεγα ότι είμαι απλός άνθρωπος και μου αρέσουν τα σπορ. Το γκολφ είναι μάλλον το “go-to” μου. Βγαίνεις έξω, καθαρίζει το μυαλό σου από το μπάσκετ. Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό και δεν υπάρχει πολύς χρόνος, αλλά όταν βρίσκω ευκαιρία, είναι πολύ ωραίο να ξεφεύγω λίγο».