Gazzetta Awards 2025: Τα ελληνικά του Χουάντσο και ο Bad Bunny

Στα Gazzetta Awards 2025 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ξεδίπλωσε το ταλέντο στο τραγούδι, αλλά και στα...ελληνικά.

Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια φαντασμαγορική τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε τη περασμένη Δευτέρα (07/02) στο Μέγαρο Μουσικής.

Το «παρών» στη λαμπερή δεξίωση έδωσε και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για να παραλάβει το βραβείο GWomen προς τιμήν της μητέρας του, Μαργκαρίτα Γκάιερ, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού, εμφανώς συγκινημένο, να μιλάει για τις θυσίες που έκανε εκείνη προκειμένου να μεγαλώσει τον ίδιο και τα αδέρφια του.

Πέρα από τη συμβολική στιγμή, που ο Ισπανός παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της μητέρας του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το backstage της βράβευσής. Όταν αποφορτίστηκε το κλίμα ο αθλητής των «πρασίνων» μίλησε σε άπταιστα ελληνικά στη κάμερα του Gazzetta, εξηγώντας τα όσα έχει μάθει στα δύο μίση χρόνια παραμονής στην χώρα μας, από το πως να παραγγέλνει τον καφέ του και τα αγαπημένα του φαγητά, μέχρι και κάποια...γαλλικά.

Φυσικά, ελέω ενός επίσης μεγάλου αθλητικού event που σημειώθηκε αυτήν την εβδομάδα στις ΗΠΑ, του Super bowl, ο Χουάντσο «ερμήνευσε» μαζί με τον Νίκο Ράπτη το «DtMF» του Bad Bunny.