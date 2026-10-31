Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αναντολού Εφές. Οι 31 πόντοι και το +30 του Πέιν, το transition της τουρκικής ομάδας και η κακή βραδιά των “πράσινων” γκαρντ.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην Τουρκία, γνωρίζοντας την ήττα με 83-68 από την Αναντολού Εφές.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του “τριφυλλιού”.

Η κακή βραδιά των “πράσινων” γκαρντ και η αμυντική ανισορροπία

Ο Παναθηναϊκός είχε ξεκάθαρο επιθετικό πρόβλημα κόντρα στην Εφές. Οι “πράσινοι” δυσκολεύτηκαν από την άμυνα της τουρκικής ομάδας, που άλλες στιγμές έπαιζε με αλλαγές, άλλες φορές έπαιζε Flat (ο ψηλός έμενε πίσω) και άλλες με Hedge Out στο Pick and Roll. Το βασικό πρόβλημα, όμως, ήταν ότι οι “πράσινοι” γκαρντ βρέθηκαν σε κακό βράδυ.

Ο Παναθηναϊκός παγιδεύτηκε. Έπαιξε πιο γρήγορα από ότι θέλει, δεν έψαξε το Post για να χαμηλώσει τον ρυθμό του αγώνα. Οι 4 γκαρντ του (Ναν, Φρανσίσκο, Γκραντ, Μπαντιό) πήραν 35 από τα 64 σουτ του “τριφυλλιού”, παίζοντας κυρίως ένας εναντίον ενός. Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε ποτέ ρυθμό επιθετικά.

Την ίδια στιγμή, στην άμυνα υπήρξαν αδράνειες, που - συχνά - ξεκινούσαν από την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίκτη ασφάλειας στην κορυφή της επίθεσης για να κόψει τον αιφνιδιασμό της Εφές. Το γήπεδο ήταν ανοιχτό. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Ναν βγαίνει από σκριν μετά από επαναφορά για να σουτάρει. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι κάτω από την βολή. Ο Λεσόρ πάει για το επιθετικό ριμπάουντ. Ο Λόιντ τρέχει από την άλλη πλευρά.

Ο Ναν αστοχεί, ο Σάριτς δίνει σφαλιάρα στην μπάλα και την πετάει στον Λόιντ, που τρέχει μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο.

Ο Λόιντ τελειώνει την φάση.

Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτή η φάση ήταν τυχαία. Ξανάγινε όμως μερικές φορές στην συνέχεια. Ιδού ένα ακόμα παράδειγμα:

Ο Γιαμπουσέλε φτάνει στο λέι-απ υπό πίεση. Ο Ναν πάει πιο δεξιά, ο Γκραντ είναι στις 45 μοίρες. Ο Μάλκολμ ετοιμάζεται να φύγει μπροστά, μόνος του.

Ο Σάριτς παίρνει το ριμπάουντ και βλέπει τον Μάλκοκλμ να φεύγει μόνος του στον αιφνιδασμό, αφού τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού τον κυνηγάνε. Ο Σάριτς πετάει την μπάλα μπροστά.

Ο Μάλκολμ σημειώνει καλάθι και φάουλ.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός αμυντικά. Δέχθηκε όμως 13 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Πλήρωσε την αμυντική του ανισορροπία, δίνοντας πόντους στην Εφές. Στο τέλος, βέβαια, μίλησε ο Πέιν.

Το απίθανο +30 του Πέιν και ο Σάριτς

Η Εφές ξεκίνησε το ματς δίνοντας συνεχόμενες μπαλες στον Σάριτς. Ο Κροάτης κουβάλησε την ομάδα του στην αρχή, τελειώνοντας το ματς με 11 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ (που έδωσαν άλλους 11 πόντους) σε 32 λεπτά συμμετοχής. Ο Μάλκολμ (15 πόντοι) χτύπησε στο ανοιχτό γήπεδο και ο Φερνάντο (15 πόντοι) κοντά στο καλάθι. Ο παίκτης που έκανε την διαφορά, όμως, ήταν ο Κάμερον Πέιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ αρχικά δεν είχε ρυθμό εκτελεστικά, αποφασίζοντας να μοιράσει το παιχνίδι. Στο τέλος του ματς αποφάσισε να βγει μπροστά, τελειώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους με 1/5 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 8 ασίστ (που έδωσαν άλλους 17 πόντους στην ομάδα του) για 0 λάθη (!), αλλά και το αδιανόητο +30 στο σύστημα +/- σε 25 λεπτά συμμετοχής!

Ο Πέιν έκανε αυτό που έπρεπε. Οργάνωσε την ομάδα του, πήγε στα σημεία που έπρεπε. Στην 4η περίοδο, αποφάσισε να βγει μπροστά, σημειώνοντας 9 από τους 14 πόντους του σε αυτό το διάστημα. Τα, δε, δύο τρίποντά του σε κατάσταση Pick and Roll στο φινάλε - όταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπερδεύτηκαν και του έδωαν το σουτ παίζοντας “Flat”, έριξαν τίτλους τέλους στο ματς.

Ψάχνεται, αλλά είναι σε καλό δρόμο

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει ξανά ρόλους από την αρχή. Η επιστροφή του Ναν - αλλά και του Σλούκα, που δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Εφές - είναι λογικό να αλλάζει τα δεδομένα, αφού πρόκειται για έναν τεράστιο κεφάλαιο για το “τριφύλλι”. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζει να δοκιμάζει πράγματα μέχρι να βρει αυτό που ψάχνει, πρακτικά οι “πράσινοι” βιώνουν, τώρα, αυτό που υπό κανονικές συνθήκες θα βίωναν στην προετοιμασία και τις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

Ακόμα κι έτσι, το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έπειτα από 9 αγωνιστικές έχει ρεκόρ 7-2, πατώντας - μαζί με τον Ολυμπιακό - στην κορυφή της βαθμολογίας. Και η λογική λέει ότι όσο περνούν οι μέρες, οι αγώνες και οι προπονήσεις, τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα.