Γιαννακόπουλος: «Χρόνια ολόκληρα που φωνάζουμε τρώμε τιμωρίες, περιμένουμε να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η ομάδα του, αλλά έτρωγε τιμωρίες σχετικά με το ελληνικό μπάσκετ.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα τόνισε πως τόσα χρόνια που διαμαρτυρόταν ο ίδιος και η ομάδα του έτρωγαν τιμωρίες και περιμένει τις απόφασεις της δικαιοσύνης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Χρόνια ολόκληρα που φωνάζουμε τρώμε τιμωρίες. Χρόνια ολόκληρα που στις επίσημες διαμαρτυρίες μας, που είτε δεν μας απαντάνε καν ή μας λένε ότι δεν έχει κανείς αρμοδιότητα και να πάμε νομικά. Προσπαθώντας με κάθε τρόπο να βρούμε αποδείξεις… κάποιοι επιτέλους τις βρήκαν. Έχοντας πάρει όλο το δρόμο που μας είχε υποδειχθεί, δηλαδή τον νομικό δρόμο, περιμένουμε να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες ώστε να υπάρχουν ΤΑ ΠΑΝΤΑ στη διάθεση της δικαιοσύνης χωρίς παραλείψεις από τις οποίες πιθανές παρεμβάσεις».

