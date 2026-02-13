Αιχμές για τη διαιτησία από τον πρόεδρο του Ερυθρού Αστέρα: «Δύσκολο να τα βάζεις με ανώτερες δυνάμεις!»

Ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, άφησε σαφείς αιχμές για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Ερυθρό Αστέρα στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη EuroLeague, με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς να υποχωρεί στην όγδοη θέση της κατάταξης, με ρεκόρ 16-12, πριν από τη διακοπή της κανονικής περιόδου λόγω των Κυπέλλων.

Ο διοικητικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου, μιλώντας στο Meridian Sport, τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι δύσκολο να τα βάζεις με ανώτερες δυνάμεις, ακόμα και με μια ομάδα σαν τη δική μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την προσπάθεια που κατέβαλαν στο παρκέ».

Εξάλλου, ο Τζόρνταν Νουόρα ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Υπήρξαν στιγμές που φαινόταν πως δεν ήταν όλα δίκαια». Στο ίδιο δημοσίευμα, οι Σέρβοι κάνουν λόγο για αμφιλεγόμενες αποφάσεις στο Φάληρο: «Οι διαιτητές βρέθηκαν στο επίκεντρο και προκάλεσαν απογοήτευση στους παίκτες του σερβικού συλλόγου».

