Αιχμές για τη διαιτησία από τον πρόεδρο του Ερυθρού Αστέρα: «Δύσκολο να τα βάζεις με ανώτερες δυνάμεις!»
Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Ερυθρό Αστέρα στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη EuroLeague, με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς να υποχωρεί στην όγδοη θέση της κατάταξης, με ρεκόρ 16-12, πριν από τη διακοπή της κανονικής περιόδου λόγω των Κυπέλλων.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, άφησε σαφείς αιχμές για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ο διοικητικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου, μιλώντας στο Meridian Sport, τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι δύσκολο να τα βάζεις με ανώτερες δυνάμεις, ακόμα και με μια ομάδα σαν τη δική μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την προσπάθεια που κατέβαλαν στο παρκέ».
Εξάλλου, ο Τζόρνταν Νουόρα ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Υπήρξαν στιγμές που φαινόταν πως δεν ήταν όλα δίκαια». Στο ίδιο δημοσίευμα, οι Σέρβοι κάνουν λόγο για αμφιλεγόμενες αποφάσεις στο Φάληρο: «Οι διαιτητές βρέθηκαν στο επίκεντρο και προκάλεσαν απογοήτευση στους παίκτες του σερβικού συλλόγου».
