Χέιζ-Ντέιβις: Έκλεισε στη Χάποελ – Το ποσό και η διάρκεια του συμβολαίου!
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ που έστρωσε χαλί εκατομμυρίων για να αποσπάσει την υπογραφή του.
Ο Αμερικανός φόργουορντ αποδεσμεύτηκε από τους Μπακς και από τη στιγμή που παρήλθαν οι 48 ώρες στη «δεξαμενή» των waivers, ήταν ελεύθερος να επιλέξει εκείνος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη πρόταση για τον Αμερικανό φόργουορντ όμως η μεταγραφή δεν προχώρησε «για άλλους λόγους...».
Σύμφωνα με πληροφοροίες του Gazzetta, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκλεισε στη Χάποελ Τελ Αβίβ για 2.5 χρόνια και 11 εκατομμύρια ευρώ!
Δείτε ΕπίσηςΓιαννακόπουλος: «Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφές Βαλαντσιούνας-Γιαμπουσέλε και να σου λένε ότι κοροϊδεύεις...»
Ο MVP του περσινού Final Four και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε δεν υπολογιζόταν από τον προπονητή των Σανς, Τζόρνταν Οτ. Κάτι που αποτυπώθηκε στον χρόνο συμμετοχής του καθώς σε 27 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 1.3 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά 7.2 λεπτά. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η trade deadline, παραχωρήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Μπακς και ακολούθως αποδεσμεύτηκε από τα «Ελάφια».
Την τελευταία του σεζόν στη EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε, ο Χέιζ-Ντέιβις είχε 16.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο, και στο τέλος πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου. Πλέον επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για λογαριασμό της Χάποελ, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την καλύτερη οικονομική πρόταση για να τον αποκτήσει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.