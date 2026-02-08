Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη!

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ που έστρωσε χαλί εκατομμυρίων για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποδεσμεύτηκε από τους Μπακς και από τη στιγμή που παρήλθαν οι 48 ώρες στη «δεξαμενή» των waivers, ήταν ελεύθερος να επιλέξει εκείνος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη πρόταση για τον Αμερικανό φόργουορντ όμως η μεταγραφή δεν προχώρησε «για άλλους λόγους...».

Σύμφωνα με πληροφοροίες του Gazzetta, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκλεισε στη Χάποελ Τελ Αβίβ για 2.5 χρόνια και 11 εκατομμύρια ευρώ!

Ο MVP του περσινού Final Four και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε δεν υπολογιζόταν από τον προπονητή των Σανς, Τζόρνταν Οτ. Κάτι που αποτυπώθηκε στον χρόνο συμμετοχής του καθώς σε 27 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 1.3 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά 7.2 λεπτά. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η trade deadline, παραχωρήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Μπακς και ακολούθως αποδεσμεύτηκε από τα «Ελάφια».

Την τελευταία του σεζόν στη EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε, ο Χέιζ-Ντέιβις είχε 16.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο, και στο τέλος πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου. Πλέον επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για λογαριασμό της Χάποελ, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την καλύτερη οικονομική πρόταση για να τον αποκτήσει.