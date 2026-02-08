Γιαννακόπουλος: «Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφές Βαλαντσιούνας-Γιαμπουσέλε και να σου λένε ότι κοροϊδεύεις...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω story στο Instagram, αποκάλυψε ότι είχε στο συρτάρι του τις υπογραφές των Γιόνας Βαλαντσιούνας και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφέρθηκε στην οικονομική επένδυση που έχει γίνει στους «πράσινους» τα τελευταία χρόνια, κάνοντας ειδική αναφορά στις περιπτώσεις των Γιόνας Βαλαντσιούνας και Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος πρόσφατα παραχωρήθηκε μέσω trade στους Σικάγο Μπουλς.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε επίσης στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, εξηγώντας ότι έκανε την καλύτερη προσφορά για τον Αμερικανό φόργουορντ, αλλά η περίπτωση δεν προχώρησε, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Να τρως Χ για άλλους λόγους».

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης. Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετίες και τριετίες με αύξηση 200% και 300%. Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίος, στην πρώτη του χρονιά, σου παίρνει ευρωπαϊκό. Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφές Βαλαντσιούνας, Γιαμπουσέλε. Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους… Και να έχεις τον κάθε μ@@@ συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό σάιτ να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο…».