Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι απογοητευμένος που δεν έζησε όπως ήθελε τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και ποιο στοιχείο θα καθορίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Από τη στιγμή που ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αισθάνθηκε πως το ΝΒΑ τον οδήγησε στην έξοδο, στερώντας του το δικαίωμα να παλέψει για να πετύχει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, είναι λογικό να του έχει κοστίσει ψυχολογικά. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ δεν στέριωσε στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ και θα πρέπει να επιστρέψει στην Ευρώπη, όπου ήταν ήδη βασιλιάς.

Εύλογα όπως αναφέρουν άνθρωποι που τον γνωρίζουν πολύ καλά ο ίδιος δεν είναι και στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση τα τελευταία 24ωρα έπειτα από την εξέλιξη που τον οδήγησε εκτός ΝΒΑ. Γι’ αυτό και στην απόφαση που θα πάρει για το που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη θα παίξει ρόλο ξεκάθαρα ένα πράγμα. Το περιβάλλον που θα βρεθεί.

Στην παρούσα συγκυρία ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις προφανώς και θα επιδιώξει το μάξιμουμ των οικονομικών απολαβών, από τους τρεις υποψήφιους μνηστήρες (Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκός AKTOR και Χάποελ Τελ Αβίβ), αλλά περισσότερο και από τα χρήματα όμως θα παίξει ρόλο το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθεί, ώστε να αισθάνεται καλά.

Είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Χάποελ Τελ Αβίβ μπορούν να του προσφέρουν τα περισσότερα χρήματα, ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε αποτελεί το περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται καλύτερα, καθώς ξέρει καθετί που αφορά το σύλλογο.

Είναι ένας παράγοντας που πιθανότατα να παίξει τον μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή του επόμενου σταθμού της καριέρας του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ασφαλώς και η κάθε ομάδα θα ακολουθήσει την δική της τακτική για να τον κερδίσει, ωστόσο στη Φενέρμπαχτσε ποντάρουν στο γεγονός πως ξέρει την ομάδα και τα χούγια της.

SON DAKİKA | Yağız Sabuncuoğlu:



“Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis'e teklif yaptı ama diğer iki teklif daha yüksek. Top oyuncuda.” pic.twitter.com/wvIhYEV4ba

— Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) February 6, 2026

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουνσούογλου με ανάρτηση του στο X επισημαίνει πως «η Φενέρμπαχτσε έκανε πρόταση στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όμως οι άλλες δύο προτάσεις είναι υψηλότερες. Η μπάλα βρίσκεται πλέον στην πλευρά του παίκτη».

Πλέον, είναι ξεκάθαρο πως ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ θα πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία οριοθετείτε στα επόμενα 24ωρα, καθώς και οι ομάδες «καίγονται» για ενίσχυση και ο Χέιζ-Ντέιβις είναι ο μοναδικός παίκτης τόσο υψηλού επιπέδου που βρίσκεται στην αγορά.