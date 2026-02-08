Γιαννακόπουλος για Χέιζ-Ντέιβις: «Φάγαμε Χ για άλλους λόγους»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πάρει τον Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού εδώ και πολύ καιρό, με το ενδιαφέρον των «πράσινων» να γίνεται πιο... ζωηρό από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τους Μπακς μετά την ανταλλαγή του από τους Σανς.

Ωστόσο, η προσπάθεια του «τριφυλλιού» να τον αποκτήσει φαίνεται πως δεν είχε happy end. Αυτό τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με στόρι που έκανε στο Instagram το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ μεταξύ άλλων ανέφερε: «Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους», χωρίς ωστόσο να εξηγεί ποιοι είναι οι λόγοι αυτοι.

Το στόρι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης. Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετίες και τριετίες με αύξηση 200% και 300%. Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίος, στην πρώτη του χρονιά, σου παίρνει ευρωπαϊκό. Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφές Βαλαντσιούνας, Γιαμπουσέλε. Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους… Και να έχεις τον κάθε μ@@@ συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό σάιτ να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο…».