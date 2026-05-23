Παρθενόπουλος για τα εισιτήρια: «Στάθηκα στην ουρά ως όφειλα, γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και για τους υπόλοιπους φιλάθλους;»

Ο Βασίλης Παρθενόπουλος έκανε το δικό του σχόλιο αναφορικά με τα εισιτήρια του Final Four και με τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των ημιτελικών.

O πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε το «παρών» στο Final Four και δη στους ημιτελικούς της Παρασκευής (22/5) χρησιμοποιώντας το εισιτήριό του.

Με αφορμή τα όσα συνέβησαν και είχαν ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση της «White Veil» για την είσοδο φιλάθλων χωρίς εισιτήριο, ο Βασίλης Παρθενόπουλος έκανε το δικό του σχόλιο εξηγώντας ότι πέρασε κανονικά από τον έλεγχο και αναρωτήθηκε για ποιον λόγο να μην γίνει αυτό και με όλους τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο «T-Center».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Εγώ, ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού, στάθηκα στην ουρά όπως όφειλα. Παρέδωσα το εισιτήριό μου και έγινε έλεγχος τόσο του εισιτηρίου όσο και της ταυτότητάς μου. Γιατί να μη συμβαίνει το ίδιο και με τους υπόλοιπους χιλιάδες φιλάθλους;»

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».