Tο Gazzetta γράφει για την αποδέσμευση του Χέιζ-Ντέιβις από τους Μπακς, η οποία άνοιξε την όρεξη σε ομάδες της Euroleague.

Οι ομάδες της Euroleague ποτέ δεν σταματούν να ρίχνουν τις ματιές τους προς το ΝΒΑ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και τώρα ειδικά ορισμένες έχουν την μεγάλη τους ευκαιρία. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έμεινε ελεύθερος από τους Μπακς και αναμένεται μάχη για την απόκτηση του.

Στην trade deadline πήγε στο Μιλγουόκι, το οποίο όμως αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και πλέον το... μπαλάκι πέφτει σε συλλόγους της Ευρώπης που τον έχουν στο... στόχαστρο.

Πάντως ο παίκτης θα πρέπει να παραμείνει για 48 ώρες στη δεξαμενή των waivers. Αν δεν τον... τσιμπήσει ομάδα του ΝΒΑ, τότε θα είναι και επίσημα ελεύθερος!

Παναθηναϊκός, Χάποελ και... Φενέρ

Από τις 6 Γενάρη έχετε ενημερωθεί στο Gazzetta πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να ενεργοποιήσει μεταγραφική «βόμβα» έχοντας εστιάσει στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε κλειστό συμβόλαιο με τους Φοίνιξ Σανς έναντι 2.050.000 δολαρίων, αλλά πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος. Οι πράσινοι τον θέλουν εδώ και καιρό και τώρα έχουν μια τεράστια ευκαιρία μπροστά τους.

Από την εξίσωση δεν μπορεί να βγει η Χάποελ που είναι διατεθειμένη να κάνει την υπέρβαση και να τον φέρει στο Ισραήλ με σκοπό ο Ιτούδης να έχει άλλο ένα όπλο στα χέρια του και στις δύο μεριές του παρκέ. Μπορούν να δώσουν αρκετά οι Ισραηλινοί, οι οποίοι ζορίζονται πολύ το τελευταίο διάστημα και θα ήθελαν μια... ένεση ποιότητας.

Θα μπει στην... εξίσωση και η Φενέρ η οποία ωστόσο είναι πιο πίσω από τους άλλους δύο. Είναι η ομάδα με την οποία κατέκτησε τη Euroleague το 2025 όντας ο MVP του Final Four. Τον σέβονται και τους σέβεται. Υπάρχει και η παράμετρος Σάρας στο τραπέζι με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Ο κορυφαίος two way παίκτης στην Ευρώπη

Την τελευταία του σεζόν στη Φενέρ είχε 16.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ αλλά και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο και στο τέλος της πανηγύρισε την κούπα.

Ένας forward που δίνει τα πάντα και στις δύο μεριές του παρκέ. Απόλυτα ισορροπημένος. Μεγάλο οπλοστάσιο στον επιθετικό τομέα και εξαιρετικός στην άμυνα του. Ένα... υπερόπλο στα χέρια κάθε προπονητή.

Ένας φοβερός two way παίκτης που ετοιμάζεται να κάνει τη διαφορά ξανά αν επιστρέψει στη Euroleague. Αλλάζει επίπεδο όποια ομάδα τον αποκτήσει. Άλλωστε ξέρει τα κατατόπια της Ευρώπης.

Με προίκα το ΜVP του Final Four του 2025, ο Χέιζ-Ντέιβις μπορεί να μην καθιερώθηκε στο ΝΒΑ, αλλά στην Euroleague είναι αλλιώς. Εκεί θα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού

Μην ξεχνάμε πως είναι ο παίκτης που έχει καταφέρει να βάλει 50 πόντους σε ματς της Euroleague. Απίθανος!