Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ
O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας της EuroLeague μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα».
O Ολυμπιακός από την άλλη, μπορεί να ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74) καταφέρνοντας να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague.
Τα αποτελέσματα
- Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71
- Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89
- Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78
- Παρί-Dubai Basketball 79-99
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
- 21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6*
- Φενέρμπαχτσε 15-7**
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
- Ολυμπιακός 15-8*
- Μπαρτσελόνα 15-8
- Μονακό 15-9
- Βαλένθια 15-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 13-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-12*
- Dubai Basketball 11-13
- Αρμάνι Μιλάνο 11-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
- Μπάγερν Μονάχου 9-15
- Μπασκόνια 8-15
- Παρί 7-16*
- Παρτίζαν 7-16
- Βιλερμπάν 6-17
- Αναντολού Εφές 6-18
Εκκρεμούν
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
