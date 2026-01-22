Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ

Ευτυχία Οικονομίδου
sloukas_eurokinissi
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ με 75-71.

O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας της EuroLeague μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα».

O Ολυμπιακός από την άλλη, μπορεί να ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74) καταφέρνοντας να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague.

Τα αποτελέσματα

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
  • 21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα

Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6*
  2. Φενέρμπαχτσε 15-7**
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
  4. Ολυμπιακός 15-8*
  5. Μπαρτσελόνα 15-8
  6. Μονακό 15-9
  7. Βαλένθια 15-9
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
  9. Παναθηναϊκός 14-10
  10. Ερυθρός Αστέρας 13-10
  11. Βίρτους Μπολόνια 11-12*
  12. Dubai Basketball 11-13
  13. Αρμάνι Μιλάνο 11-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
  15. Μπάγερν Μονάχου 9-15
  16. Μπασκόνια 8-15
  17. Παρί 7-16*
  18. Παρτίζαν 7-16
  19. Βιλερμπάν 6-17
  20. Αναντολού Εφές 6-18

Εκκρεμούν

 

  • Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
  • Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     