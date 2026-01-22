Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ με 75-71.

O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας της EuroLeague μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα».

O Ολυμπιακός από την άλλη, μπορεί να ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74) καταφέρνοντας να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague.

Τα αποτελέσματα

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6* Φενέρμπαχτσε 15-7** Ρεάλ Μαδρίτης 16-8 Ολυμπιακός 15-8* Μπαρτσελόνα 15-8 Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 13-10 Βίρτους Μπολόνια 11-12* Dubai Basketball 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Μπασκόνια 8-15 Παρί 7-16* Παρτίζαν 7-16 Βιλερμπάν 6-17 Αναντολού Εφές 6-18

Εκκρεμούν