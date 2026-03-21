Φαρίντ: «Η ομάδα έχει πίεση, οι οπαδοί μας είναι καταπληκτικοί»

Ο Κένεθ Φαρίντ αναφέρθηκε στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Ερυθρού Αστέρα, την ανατροπή και την βοήθεια του κόσμου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα που είχε τον έλεγχο του αγώνα για 30 λεπτά, στην 32η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κένεθ Φαρίντ που αγωνίστηκε μόλις 7.25 λεπτά είχε 6 πόντους και 2 ριμπάουντ και έβαλε κι εκείνος το δικό του λιθαράκι σ’ αυτό το πολύ σημαντικό για τους «πράσινους» αποτέλεσμα.

«Όπως είπα και πριν την έναρξη της αναμέτρησης, η ομάδα έχει αρκετή πίεση, πολλοί παίκτες παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Το παιχνίδι δεν είχε αρχίσει μέχρι να ξεκινήσουμε να παίζουμε εμείς, αλλά ήμασταν εκεί και επιστρέψαμε. Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί, μας έδωσαν την έξτρα ενέργεια που χρειαζόμασταν για να βάλουμε τα κρίσιμα σουτ και να πάρουμε τη νίκη» δήλωσε ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Για την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που βρέθηκε στα court seats στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Κένεθ Φαρίντ, υποστήριξε: «Δεν ξέρω αν μας επηρέασε, εμείς παίζουμε μπάσκετ, τον είδα ότι ήταν εκεί, αλλά δεν έχει σημασία το ποιος μας παρακολουθεί. Εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Όσο για το αν είναι οδηγός η τέταρτη περίοδος για τη συνέχεια της ομάδας στη Euroleague, εξήγησε: «Πρέπει να συγκεντρωνόμαστε ξεχωριστά στο κάθε παιχνίδι, πρώτα έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και στη συνέχεια έχουμε παιχνίδια απέναντι σε ομάδες που έχουν δοκιμαστεί εξαιτίας του πολέμου».