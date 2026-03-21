Χουάντσο σε Ναν στα αποδυτήρια: «Σε ευχαριστώ για το δεύτερο ημίχρονο»
Οι «πράσινοι» σημείωσαν την 2η συνεχόμενη νίκη τους στην Euroleague καθώς επικράτησαν του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 και έφτασαν στο 18-14 ρεκόρ με το οποίο διατηρήθηκαν στο κυνήγι της εξάδας και της απευθείας πρόκρισης στα playoffs.
Ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που πήρε... φωτιά στην τελευταία περίοδο σημειώνοντας 13 από τους συνολικά 19 πόντους του, με αποτέλεσμα να δώσει την απαραίτητη ώθηση στον Παναθηναϊκό μέχρι να φτάσει στην τελική επικράτηση.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Αμερικανός γκαρντ γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να κλέβει την παράσταση με την ατάκα του: «Σε ευχαριστώ για το δεύτερο ημίχρονο».
