Ρογκαβόπουλος στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Γιαννακόπουλος μας είπε αυτά που έπρεπε να μας πει»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και το ψυχολογικό μπουστάρισμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε το εις βάρος του -12 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας των Σέρβων και φτάνοντας τις 18 νίκες στην κανονική περίοδο, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στις τελευταίες αγωνιστικές.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet, σχολιάζοντας την αντίδραση του Παναθηναϊκού: «Βγάλαμε ακόμα περισσότερο πάθος και νομίζω ότι παίξαμε λίγο πιο ελεύθερα. Ήμασταν λίγο μαγκωμένοι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι όταν χαλαρώσαμε, βγάλαμε το πάθος μας και δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε, καταφέραμε και πήραμε τη νίκη».

Στη συνέχεια, είπε: «Δεν νομίζω ότι υπήρχε άγχος. Υπήρχε μια βιασύνη. Ήταν λίγο άτσαλα τα πάντα... δεν μας έβγαινε το παιχνίδι στην αρχή. Μετά καταφέραμε κάπως και το μαζέψαμε. Ήταν πολύ σημαντικό. Αλλάξαμε λίγο το σχήμα. Ο Νάιτζελ με τον Χουάντσο... ο Χουάντσο είναι τρομερός πίσω. Καταφέραμε και κλείσαμε πάρα πολλά κενά που είχαμε. Ότι πήραμε μια μεγάλη νίκη και συνεχίζουμε».

Για το δικό του ξεσπασμα την ώρα του αγώνα, ανέφερε: «Τσαντίστηκα, γιατί πίστευα ότι μπορούσα να βάλω 1-2 σουτ ακόμα. Αλλά εντάξει. Πρέπει να είμαι έτοιμος να σουτάρω το επόμενο».

Για το μπουστάρισμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο ημίχρονο, τόνισε: «Έπρεπε να πει όσα έπρεπε να πει. Νομίζω ότι η συνεισφορά του στην ομάδα είναι τεράστια γενικά, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα στη χρονιά έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές. Τον ευχαριστούμε για όλα, είναι πάντα εκεί για εμάς. Βλέπουμε πόσο παθιασμένος είναι στο παιχνίδι, είχε κατέβει και κάτω! Τεράστια νίκη. Θα μέναμε πίσω αν χάναμε σήμερα».

Για την αυτοπεποίθησή του στο σουτ, δήλωσε: «Σκέφτομαι ότι δεν είμαι ο πιο αθλητικός παίκτης μέσα στο γήπεδο, ή ο πιο δυνατός. Οπότε πρέπει να περάσω κι εγώ αυτό που είμαι, την ταυτότητά μου μέσα σε μια ομάδα. Αυτό κάνω για να μπορέσω κι εγώ να είμαι σε αυτό το επίπεδο, για να... επιβιώσω».

Για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και την αυτοκριτική του, τόνισε: «Από την πρώτη στιγμή δίνω τον καλύτερο μου εαυτό, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι. Κάποιες φορές μου έχει βγει, κάποιες όχι. Από εκεί και πέρα, το αν θα παίζω είναι θέμα του προπονητή. Εγώ θέλω να είμαι πάντα διαθέσιμος και να δίνω αυτό που ξέρω για την ομάδα. Σίγουρα είναι μια κατάσταση που δεν έχω ξαναβιώσει να είμαι σε μια ομάδα που πάντα πρέπει να κερδίζει, που πάντα διεκδικεί τίτλους και πρέπει να παρουσιάζεται τέλεια για να κάνει ό,τι θέλουν κι άλλες 2-3 ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή να κερδίζει τα πάντα. Πιστεύω ότι προσαρμόζομαι ακόμα περισσότερο. Κάποιες φορές στεναχωριέμαι όταν δεν παίρνω χρόνο συμμετοχής, αλλά δεν τα παρατάω ποτέ. Γιατί η σεζόν είναι μεγάλη και από παιχνίδι σε παιχνίδι δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Πρέπει να είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται, όσο κι αν κάποιες φορές στεναχωριέμαι που δεν είμαι στο γήπεδο. Αλλά αυτή είναι η ζωή, η κατάσταση. Πάντα θα δίνω το καλύτερο που μπορώ».