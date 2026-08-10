Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει πραγματοποιήσει πολύ σημαντικές... κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν, ενώ έχει αυξήσει το μπάτζετ της κατά επτά εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι.

Αδιαμφισβήτητα μία από τις ομάδες που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές προσθήκες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός σύλλογος, έπειτα από τη 12η θέση στην κανονική περίοδο την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, αποφάσισε να κάνει ριζικές αλλαγές στο ρόστερ του, προκειμένου να είναι πιο ανταγωνιστικός την επόμενη χρονιά.

Και πράγματι απ' ότι τις... κινήσεις του, δείχνει πως θα έχει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και σημαντική αύξηση στον προϋπολογισμό της ομάδας κατά επτά εκατομμύρια, όπως αναφέρει το «Israel Hayom».

Συγκεκριμένα 10 παίκτες στο ρόστερ θα κερδίσουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ καθαρά!

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι

Νούμερο ένα στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων της Μακάμπι είναι ο Ντάνιελ Τάις. Ο Γερμανός σέντερ είχε συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν, ωστόσο λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων του γαλλικού συλλόγου κατέληξε στη Μακάμπι. Οι ισραηλινοί παρακολουθούσαν από κοντά τις εξελίξεις του παίκτη με την ομάδα του Πάρκερ και την κατάλληλη στιγμή του πρόσφεραν συμβόλαιο 2.2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Γιαμ Μαντάρ. Μετά το «σήριαλ» με την αποδέσμευσή του από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ισραηλινός γκαρντ, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει «στρατόπεδο» και να παίξει για τη Μακάμπι. Φυσικά υπέγραψε «χρυσό» τριετές συμβόλαιο, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Ακολουθούν Ίφε Λούντμπεργκ και Τζέιλεν Χόαρντ οι οποίοι θα εισπράξουν από 1.8 αμφότεροι για τη σεζόν που ακολουθεί. Λίγο πιο κάτω στη λίστα βρίσκεται ο Μπόνζι Κόλσον και ο Οσάι Μπρίσετ που θα πάρουν 1.5!

Άλλη μία πολύ σημαντική μεταγραφή της Μακάμπι ήταν αυτή του Κίτον Γουάλας με... άρωμα NBA. Ο πρώην παίκτης των Χοκς, επιλέχτηκε ως ο ανίι-Γουόκερ και συμφώνησε με την ομάδα του Όντεντ Κάτας για 1.2 εκατομμύρια!

Λιφ, Σόρκιν και Κλαρκ είναι αυτοί που κλείνουν τον «χορό» του εκατομμυρίου για τη Μακάμπι με τους δύο πρώτους να εισπράττουν 1.1 και τον τελευταίο ένα εκατομμύριο.

Όπως και να' χει αναμένεται μια τελείως διαφορετική ομάδα τη νέα σεζόν που θα... παλέψει για να μπει στα play-offs και στη συνέχεια να διεκδικήσει όποια πιθανότητα έχει πρόκριση στο Final Four.