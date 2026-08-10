Οι Σιμόν Μιζράχι και Οφέρ Γιανάι στοχεύουν να συνεργαστούν προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον Τσους Μπουένο για την επιστροφή των ομάδων τους στο Ισραήλ, σύμφωνα με το «Sport 5».

«Συμμαχία» ανάμεσα σε Γιανάι και Μιζράχι με... φόντο την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ! Σύμφωνα με το «Sport 5», οι «ισχυροί άνδρες» των δύο ισραηλινών ομάδων σκοπεύουν να ασκήσουν «μοχλό πίεσης» στον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ούτως ώστε οι ομάδες τους να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα.

Η τεταμένη γεωπολιτική κρίση που υπάρχει εδώ και μεγάλο διάστημα στη Μέση Ανατολή έχει αναγκάσει τις Μακάμπι και Χάποελ να αγωνίζονται σε ουδέτερο έδαφος μακριά από τη δύναμη της έδρας τους. Εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης η EuroLeague δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα συμβεί ενόψει της ερχόμενης σεζόν που πλησιάζει.

Το ρεπορτάζ του «Sport 5» αποκαλύπτει πως αμφότεροι οι διοικητικοί ηγέτες των ομάδων έκαναν μια πρώτη... κρούση στον Μπουένο «κατά μόνας», για αρχή. Το πλάνο έχει ως στόχο να πείσει τη διοργανώτρια αρχή πως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου το εν λόγω εγχείρημα να στεφθεί από επιτυχία και να είναι ασφαλές και ομαλό για όλους.

Για την ώρα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, πάντως αμφότεροι φαίνεται πως παρουσίασαν εγγυήσεις ασφαλείας από κοινού με τις αρμόδιες Αρχές.