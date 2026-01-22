Νέο πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς ούτε και ο Τσέντι Όσμαν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Η μία απουσία διαδέχεται την άλλη στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς ο Εργκίν Άταμαν έχει ένα ακόμα πρόβλημα να διαχειριστεί.

Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στην αριστερή του γάμπα με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από την αναμέτρηση του Τελ Αβίβ.

Όπερ και σημαίνει ότι έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες απουσίες των Κέντρικ Ναν, Ντίνου Μήτογλου και φυσικά του Ματίας Λεσόρ.

Να σημειωθεί ότι ο Τούρκος φόργουορντ είχε αποσυρθεί στο 25' του αγώνα με την Μπασκόνια και έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ στο παιχνίδι.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 19 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 13.4 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σουτάροντας με 53% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα και 78% στις βολές.