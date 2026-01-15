Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρτίζαν και στέκεται στον Μαέστρο Τόμας Γουόκαπ και στον Εξωγήινο Σάσα Βεζένκοβ.

Αν θες να σεβαστείς μια ομάδα, δεν παίζεις χαλαρός. Αντίθετα, πατάς γερά το πόδι στο γκάζι και δεν κατεβάζεις ποτέ τον ρυθμό σου. Αυτό έκανε και ο Ολυμπιακός απέναντι στην Παρτίζαν.

Τα προβλήματα των τελευταίων μηνών έχουν κάνει την ομάδα του Βελιγραδίου μια ομάδα - σκιά του εαυτού της. Ο Ολυμπιακός όμως δεν έπρεπε να μπει στο ματς με αυτό στο μυαλό του. Έπρεπε να πατήσει γκάζι από την αρχή και να δείξει πως είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Και αν στο πρώτο δεκάλεπτο η Παρτίζαν έδειξε δείγματα της ποιότητάς της (έχει αρκετό ταλέντο στο ρόστερ της), από το δεύτερο και μετά ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της. Πίεση και σκληράδα στην άμυνα, καθαρό μυαλό στην επίθεση και τρομερή δουλειά στα ριμπάουντ, η οποία μεταφράστηκε και σε περισσότερες κατοχές για την ομάδα του Πειραιά. Αν βάλουμε στην εξίσωση και το γεγονός πως ο Ολυμπιακός σε 42 χαμένα σουτ της Παρτίζαν έχασε μόλις 6 αμυντικά ριμπάουντ, καταλαβαίνουμε πως παίρνει εξαιρετικό βαθμό στο αμυντικό ριμπάουντ.

Την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, είχαμε σταθεί στην «Ευλογία να έχεις τον Βεζένκοβ και στην κατάρα στην θέση "1"». Αναγκαζόμαστε να ξανασταθούμε σε αυτές τις δύο καταστάσεις και πάλι, αλλά από μια άλλη σκοπιά.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ό,τι πιο καυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ένας πραγματικός εξωγήινος! Μετά τους 25 πόντους που είχε απέναντι στην Παρτίζαν, ο σταρ του Ολυμπιακού μετρά 24.5 κατά μέσο όρο το 2026, ενώ το PIR του είναι στο αρρωστημένο 31! Βάλτε σε αυτό και τα 6.25 ριμπάουντ ανά αγώνα σε αυτό το διάστημα. Τα ποσοστά του στα σουτ ας μην τα βάλουμε καλύτερα, γιατί εκείνοι που τον λένε μέτριο μπορεί να πάθουν κανένα εγκεφαλικό.

Πάμε τώρα στους άσσους. Ναι, η κατάρα συνεχίζει να είναι εκεί και θα συνεχίσει, τουλάχιστον μέχρι ο Μόντε Μόρις επιστρέψει στη δράση. Τουλάχιστον ο ίδιος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και ανυπομονεί να επιστρέψει στη δράση. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σταθούμε στους υπόλοιπους πλέι μέικερ του Ολυμπιακού.

Ο Νιλικίνα στην επιστροφή του στη δράση ήταν θετικός με 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όμως αυτός που πραγματικά ήταν σκέτη απόλαυση ήταν ο Τόμας Γουόκαπ. Τα 4/4 τρίποντα είναι κάτι εκτός του ρεπερτορίου του γκαρντ της Εθνικής Ελλάδας, όμως το ότι για ακόμη ένα ματς ήταν μετρημένος, τελειώνοντας με ΜΗΔΕΝ λάθη, αλλά και 7 ασίστ, δείχνει πως ο Θωμάς είναι ένας πραγματικός μαέστρος μέσα στο παρκέ. Και όσο ο Τόμας Γουόκαπ είναι καλά, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να παίζει το ίδιο εντυπωσιακά και να δείχνει πως είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Πέραν του Μαέστρου και του Εξωγήινου, ο Ολυμπιακός είχε κι άλλα παιδιά που ξεχώρισαν. Ο Πίτερς… ξεμπούκωσε απέναντι στην Καρδίτσα με τους 35 πόντους του και τα 4/4 τρίποντά του στη Χάλα Πιονίρ δείχνουν πως πλέον η κακή του περίοδος ανήκει στο παρελθόν.

Ο Χολ από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Τζόουνς πείσμωσε και κόντρα στην Παρτίζαν ήταν εξαιρετικός, όπως δείχνουν οι 12 πόντοι και τα 7 ριμπάουντ του, ενώ πήρε καλό βαθμό και στην άμυνα, εκεί όπου στα προηγούμενα παιχνίδια δεν έδειχνε την ίδια συγκέντρωση. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από πλευράς του έδειξε ξανά την ποιότητά του και κάνει ξεκάθαρο πως φέτος είναι ο κορυφαίος σέντερ σε ολόκληρη την EuroLeague, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν μεν άστοχος από μακριά (0/4 τρίποντα), όμως το κατάλαβε από νωρίς και πήγε πολύ στα pull up σουτ από μέση απόσταση, τα οποία είναι το ψωμάκι του.

Ο Παπανικολάου ήταν άστοχος, όμως έδειξε την εμπειρία του και συνέβαλε καθοριστικά στο αμυντικό ριμπάουντ, ο Γουόρντ δείχνει σταθερά να επιστρέφει στον κανονικό του εαυτό, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να μην βρήκε τα εύστοχα σουτ που θα ήθελε (1/5 εντός παιδιάς), όμως και μόνο που βλέπεις έναν παίκτη σαν εκείνον να παίζει μανιασμένη άμυνα σε full court πίεση, μπαίνεις κι εσύ στην διαδικασία να δώσεις το κάτι παραπάνω. Διότι οι μεγάλοι παίκτες ηγούνται δια του παραδείγματός τους και ο Εβάν Φουρνιέ είναι τέτοιος.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιστρέφει στη δράση, ο Ταϊρίκ Τζόουνς από το επόμενο κιόλας παιχνίδι θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ ο Μόντε Μόρις αναμένεται κι εκείνος πίσω στη δράση μέσα στον Φλεβάρη. Περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε τον πλήρη Ολυμπιακό να βγάλει τον πραγματικό του εαυτό στους επόμενους μήνες και, όπως είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, «να πάρει αυτά που αξίζει».

Το τι αξίζει, θα το δείξει ο καιρός...

ΥΓ. Τεράστια νίκη και για τις γυναίκες του Ολυμπιακού με το τρίποντο της Γούλφολκ στην εκπνοή. Ένα βήμα ακόμη και το όνειρο της οκτάδας του EuroCup γυναικών γίνεται πραγματικότητα! Πέμπτη 22/1 στην κεντρική σάλα του ΣΕΦ το Game 2 με την ελπίδα τα κορίτσια της Φρόσως Δρακάκη να κάνουν το βήμα παραπάνω...

