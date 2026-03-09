Σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες της Euroleague πλην της Παρί, ο Ολυμπιακός θα έχει... διπλή αγωνιστική αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για την Πόλη του Φωτός, εκεί όπου το βράδυ της Τρίτης (10/3, 21:45) θα φιλοξενηθεί από την Παρί.

Ο αγώνας είναι για το πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague και ήταν αρχικά προγραμματισμένος για την «διαβολοβδομάδα» 24-25/3 και 26-27/3. Όμως μεταφέρθηκε δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Έτσι, λοιπόν, οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν δύο αγώνες αυτήν την εβδομάδα επί γαλλικού εδάφους καθώς ακολουθεί την Πέμπτη (12/3, 20:00) και ο αγώνας με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Το παιχνίδι με την Παρί είχε... μεταφερθεί πριν δοθεί καν το πρώτο τζάμπολ της σεζόν! Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε ενημερώσει από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ότι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το εν λόγω παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα η «Adidas Arena» δεν θα ήταν διαθέσιμο (σ.σ. στις 28/3 φιλοξενεί τους τελικούς βόλεϊ).

Όπερ και σημαίνει ότι αυτήν την εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα έχει «διπλή» αγωνιστική ενώ στην προγραμματισμένη «διαβολοβδομάδα» θα δώσει ένα ματς και δη αυτό με την Βαλένθια στην Ισπανία (24/3, 21:30).