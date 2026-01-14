Ο Τόμας Γούοκαπ, μίλησε αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτίζαν (66-104) και αποκάλυψε μια συνάντηση που έγινε πριν έναν μήνα στο στρατόπεδο των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 104-66, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τόμας Γουόκαπ, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε σε μια συνάντηση που έγινε πριν έναν μήνα στην ομάδα, αποκαλύπτωντας τι έγινε και άλλαξε η εικόνα των Πειραιωτών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τόμας Γουόκαπ:

«Είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μας. Ήταν μια σοβαρή εμφάνιση. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ξέρετε, την πρώτη φορά που παίξαμε με αυτούς τους παίκτες, εκείνοι είχαν δυσκολίες και εμείς δεν παίξαμε σοβαρά, με αποτέλεσμα να είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Σήμερα ήρθαμε με πολύ σοβαρή νοοτροπία και αυτό δείχνει, νομίζω, τη βελτίωσή μας από τον πρώτο γύρο μέχρι αυτόν τον γύρο. Ξέρετε, τη διαφορά στην ποιότητα του επιπέδου στο οποίο βρισκόμαστε.

Πριν από περίπου ένα μήνα, κάναμε μια σοβαρή συνάντηση στην ομάδα και είπαμε, παιδιά, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι από αυτό, πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερες συνήθειες.

Και από τότε, το κάνουμε αυτό, και νομίζω ότι είναι πολύ προφανές από το παιχνίδι μας. Οπότε πρέπει απλά να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, και θα μας αρέσει το πού θα καταλήξουμε».

Επιπλέον, ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για το δύσκολο πρόγραμμα της EuroLeague, ενώ τόνισε πως ήταν μια ολοκληρωτική εμφάνιση από όλους, αναφέροντας:

«Αισθάνομαι τέλεια. Ήταν ολοκληρωτική εμφάνιση. Ξέραμε πως η Παρτιζάν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, αλλά έχει και σπουδαίους παίκτες, οπότε θέλαμε να δώσουμε το 100%. Είμαστε χαρούμενοι. Ήταν must-win παιχνίδι. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Είμαστε χαρούμενοι».